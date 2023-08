Verstappen wint knotsgekke Dutch GP, Ricciardo geeft update na operatie | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zondag 27 augustus 2023 22:35

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort verreden en Max Verstappen wist twee stortbuien en een herstart na een rode vlag te overleven om een negende overwinning op rij te pakken. Fernando Alonso versloeg Sergio Pérez op de baan voor P2, voordat Pérez ook nog het laatste plekje op het podium verloor aan Pierre Gasly na een tijdstraf. Yuki Tsunoda maakte kans op punten, voordat hij op oude banden terugviel. Hij kwam George Russell tegen in een van zijn gevechten en werd na de race bestraft vanwege contact. Diezelfde Tsunoda begon de wedstrijd met een gridstraf na het ophouden van Lewis Hamilton in de kwalificatie. Toto Wolff wil dat het hinderen tijdens de kwalificatie harder wordt aangepakt. Verder heeft James Vowles verteld over de plannen omtrent de driver line-up van Williams en heeft Daniel Ricciardo een update gegeven over zijn blessure.

Wolff wil hardere aanpak voor hinderen tijdens kwalificatie: "Bestraffen, bestraffen, bestraffen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat de FIA harder in moet grijpen als coureurs elkaar hinderen tijdens de kwalificatie voor een Formule 1-race. De Oostenrijker zag afgelopen zaterdag hoe Lewis Hamilton zich niet voor Q3 wist te plaatsen, nadat hij tijd verloor door Yuki Tsunoda. "Lewis had het hele weekend goede snelheid en het is pijnlijk om te zien dat vanwege verkeer hij niet in Q3 terecht is gekomen, wat hij wel had verdiend," klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Het hinderen is vervelend om te zien. Mensen geven er niks om of worden niet bestraft. Als ik naar het hinderen van Alonso in Q1 kijk: dat was een duidelijke overtreding, maar er werd niet eens [door de FIA] naar gekeken." Op het moment dat Wolff deze uitspraken deed was nog niet bekend dat Tsunoda drie plaatsen naar achteren zou worden gezet. Wat de oplossing is volgens Wolff? "Het antwoord is bestraffen. Bestraffen, bestraffen, bestraffen."

Williams maakt einde aan geruchten toekomst Sargeant: "Geen gesprekken met andere coureurs"

Toen Nyck de Vries zijn koffers had gepakt bij Scuderia AlphaTauri, vestigden de critici hun ogen op Logan Sargeant. De Amerikaan is namelijk de enige andere voltijds coureur die nog geen punten achter zijn naam heeft staan dit seizoen. Geruchten deden de ronde dat IndyCar-kampioen Álex Palou of Mercedes-reservecoureur Mick Schumacher in 2024 het zitje zouden kunnen overnemen. Echter, als het aan James Vowles ligt, dan behoudt Williams haar huidige driver line-up volgend seizoen: "Mijn 'Plan A' is investeren in Logan en ervoor zorgen dat we het maximale uit hem halen," vertelde de teambaas tegenover Mirror Sport.

Tsunoda krijgt straf aan zijn broek na crash met Russell in Dutch GP

Yuki Tsunoda moest de wedstrijd op Circuit Zandvoort aanvangen vanaf P17 na een gridstraf voor het ophouden van Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie. De Japanner profiteerde echter van de eerste stortbui. Hij ging aan het einde van de openingsronde naar binnen voor intermediates en dat bleek de goede beslissing. Hij vond zichzelf op een gegeven moment in de top tien. AlphaTauri liet hem vervolgens te lang buiten op oude softs waardoor de snelheid wegviel. Russell probeerde Tsunoda aan de buitenkant van de Tarzanbocht in te halen halverwege de race. Tsunoda zat aan de binnenkant op de vuile lijn en schoot omhoog de baan op en raakte de Mercedes. Beiden liepen geen schade op, maar Tsunoda kreeg wel een tijdstraf van vijf seconden. De enige andere coureur die ook een tijdstraf kreeg ná de race was Kevin Magnussen vanwege een overtreding bij de herstart.

Verstappen trots op overwinning in Zandvoort: 'Maakten het ons vandaag niet makkelijk'

Max Verstappen heeft de Dutch Grand Prix voor het derde jaar op rij gewonnen. Hoewel Fernando Alonso de druk in de slotfase van de race nog even flink opvoerde, kon hij niet voorkomen dat de Nederlander er met de overwinning vandoor ging. Na afloop van de race sprak Verstappen met Giedo van der Garde over zijn race: "Ongelooflijk, ze maakten het vandaag niet makkelijk voor ons om de hele tijd de juiste beslissingen te maken. Ik ben ongelooflijk trots, ik had al kippenvel toen ze voor de start het volkslied speelden. Zelfs met alle regen gingen de fans er nog steeds vol voor, ongelooflijke sfeer." Naast het feit dat dit de derde achtereenvolgende overwinning van Verstappen in zijn thuisland is, is het ook zijn negende achtereenvolgende overwinning in 2023. Hiermee heeft Verstappen het record van Sebastian Vettel uit 2013 geëvenaard. Gevraagd of hij in Monza voor zijn tiende achtereenvolgende overwinning gaat, reageert hij: "Ik denk er volgende week wel over na. Ik ga eerst van dit weekend genieten."

Gasly over duel met Verstappen tijdens Dutch GP: "Was gewoon racen"

Pierre Gasly en Max Verstappen komen elkaar niet vaak tegen tijdens een race, maar zondag in Zandvoort was dit wel het geval. Dit kwam dankzij de chaotische openingsfase, waarin veel coureurs van de soft band naar de intermediates moesten vanwege de regen. Verstappen deed dit een ronde later dan de meesten, waardoor hij naar P4 zou zakken. Vanuit daar moest hij zich weer een weg banen richting P1, iets wat uiteindelijk met overtuiging zou lukken. Onderweg kwam hij Gasly dus tegen, die hij met een gewaagde inhaalactie bij bocht drie besloot in te halen voor P3. Gasly vertelde tijdens de persconferentie: "Het was gewoon een gevecht waarin we vlak langs elkaars auto gingen en Max wist dat als hij me een beetje wijd duwde op de verf, dat ik dan vervolgens onderstuur zou krijgen. Het was zeker op de limiet. Als ik zelf in die positie zit en je moet inhalen, dan ga je over de limiet en probeer je het. Het was gewoon racen."

Ricciardo deelt update op sociale media na operatie aan middenhandsbeentje

Daniel Ricciardo brak op de vrijdag van de Dutch Grand Prix zijn middenhandsbeentje, een bot die een vinger met de handwortel verbindt. Dat betekende dat hij verder niet meer in actie kon komen op Circuit Zandvoort. De AlphaTauri-coureur moest voor de Dutch Grand Prix vervangen worden door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander maakte zijn debuut in een knotsgekke race met twee flinke regenbuien en een rode vlag. Uiteindelijk kwam hij als dertiende over de streep, drie posities voor AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda. Eerder vandaag werd Ricciardo geopereerd door Xavier Mir, dezelfde dokter die ook al opereerde aan de polsen van Lance Stroll voor de start van het seizoen.