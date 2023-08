Vincent Bruins

Zondag 27 augustus 2023 13:58

Logan Sargeant lijkt ook volgend jaar de teamgenoot van Alexander Albon te worden bij Williams. Teambaas James Vowles heeft laten weten dat de Britse renstal geen gesprekken voert met andere coureurs en dat Sargeant behouden 'Plan A' is.

Toen Nyck de Vries zijn koffers had gepakt bij Scuderia AlphaTauri, vestigden de critici hun ogen op Sargeant. De Amerikaan is namelijk de enige andere voltijds coureur die nog geen punten achter zijn naam heeft staan dit seizoen. Hij zal tijdens de Dutch Grand Prix op deze zondagmiddag wel voor het eerst een race vanaf de top tien aanvangen. Geruchten deden de ronde dat IndyCar-kampioen Álex Palou of Mercedes-reservecoureur Mick Schumacher in 2024 het zitje zouden kunnen overnemen. Echter, als het aan Vowles ligt, dan behoudt Williams haar huidige driver line-up volgend seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Enrom veel potentie

"Mijn 'Plan A' is investeren in Logan en ervoor zorgen dat we het maximale uit hem halen," vertelde Vowles tegenover Mirror Sport. "We vergeten steeds dat deze jongens en meiden begin twintig zijn. Het zijn beheerste, goed opgeleide individuen die weten dat ze resultaten zullen moeten boeken. In het geval van Logan weet hij dat dit een meritocratie is en hij weet dat hij moet presteren. Maar er heerst een 'geen schuld'-cultuur. Als je tegen iemand zegt: 'Je doet het niet goed genoeg', wat gebeurt er dan? Dat helpt de situatie niet bepaald," zo doelt de teambaas van Williams op de gang van zaken bij AlphaTauri. "Hij weet dat hij enorm veel potentie heeft. Hij weet ook dat we hebben geprobeerd zijn avontuur in de sport een jaar te vroeg te beginnen, maar het was toen de juiste beslissing."

OOK INTERESSANT: Williams-teambaas steunt geldbonus voor Ferrari: "Brengen iets speciaals mee"

Geen gesprekken over zitje naast Albon

Vowles heeft wel gesprekken gevoerd met andere coureurs, maar het ging nooit over het zitje naast Albon. "Andere opties worden je altijd in de schoot geworpen, zo gaat dat in de sport. Ik zou ook gek zijn als ik meteen de telefoon zou ophangen. Eerlijk gezegd heb ik met bijna elke coureur op de grid wel contact, maar dat betekent niet dat er actieve gesprekken plaatsvinden. Er zijn geen gesprekken geweest over het zitje hier, zo kan ik het het beste samenvatten." De teambaas benadrukt wel contact te hebben met een viertal coureurs uit de IndyCar Series, omdat hij vindt dat ze op een dag ook een kans verdienen, maar de focus bij Williams ligt op Albon en Sargeant.

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.