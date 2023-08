Vincent Bruins

Zondag 20 augustus 2023 07:36

Ferrari krijgt jaarlijks een zogeheten heritagebonus, extra prijzengeld puur omdat het al zolang deelneemt aan de Formule 1. James Vowles, de teambaas van Williams, is niet tegen op deze bonus. Hij vindt namelijk dat Ferrari iets speciaals meebrengt.

De Italiaanse renstal doet al sinds het allereerste seizoen van de koningsklasse in 1950 mee. Het is niet bekend hoeveel de heritagebonus tegenwoordig is, maar niet lang geleden was dit nog ongeveer 100 miljoen euro. Het zou nu wat teruggeschroefd zijn naar meerdere tientallen miljoenen. Ook McLaren en Williams, die meedoen sinds 1966 en 1977, respectievelijk, krijgen een heritagebonus, maar het is relatief klein vergeleken met Ferrari.

Ferrari steekt erbovenuit

"Ik vind dat Ferrari iets speciaals meebrengt in de sport," aldus Vowles. "Daar moeten we eerlijk over zijn. Als je de gemiddelde persoon vraagt wie ze kennen in de Formule 1, dan zal je zien dat Ferrari een naam is die erbovenuit steekt. Dat is de waarheid die erachter zit. Ze brengen een bepaalde vorm van nalatenschap en herkenning mee in de sport, dus ik denk dat dat de reden is dat dingen zijn zoals ze zijn. Het gaat erom hoe de sport gegroeid is. Ik ben er niet op tegen dat bepaalde individuen meer krijgen." Wel benadrukt de teambaas dat de Formule 1 als geheel zo moet groeien dat alle teams de gelijke kracht hebben om competitief te kunnen zijn.

CapEx

Op de vrijdag voor de Belgische Grand Prix vergaderde de F1 Commission onder andere over de CapEx, een speciaal budgetplafond voor de infrastructuur en de faciliteiten in de fabriek. Vowles was teleurgesteld dat de topteams niet instemden om dit te verhogen. De 44-jarige Brit denkt dat Williams alleen een flinke inhaalslag kan maken, als de kostenlimiet hierin omhooggaat. "Het kwam niet als een verrassing dat de teams in het achterveld bijna allemaal unaniem de handen omhoog staken voor de punten waarover werd gestemd. Degenen aan de kop van het veld deden dat niet, al waren er enkele uitzonderingen," vertelde hij toen. "Het moet zo zijn dat je voor een bepaalde zondag niet weet wie er gaat winnen."