Lewis Hamilton hoopt dit seizoen nog een Grand Prix op zijn naam te kunnen schrijven. Hij is de meest succesvolle coureur uit de geschiedenis van de Formule 1, maar heeft al bijna twee jaar niet meer op de hoogste trede van het podium gestaan. De Brit is in ieder geval blij met de vooruitgang die Mercedes heeft geboekt.

De introductie van de huidige technische reglementen in 2022 heeft de dominantie van de Zilverpijlen doorbroken. In 2021 won Mercedes nog haar achtste opeenvolgende constructeurskampioenschap, maar onder andere vanwege porpoising en het zero-sidepodconcept verliep het vorige seizoen niet bepaald vlekkeloos. Mercedes zakte achter Ferrari terug naar P3 en er werd maar één overwinning geboekt. George Russell zegevierde tijdens de São Paulo Grand Prix. Nu halverwege 2023 ligt Mercedes tweede in de tussenstand en het laat duidelijk stappen in de goede richting zien. Hamilton, die sinds Saoedi-Arabië in 2021 niet meer heeft gewonnen, is dan ook tevreden over de vooruitgang en hoopt dit seizoen nog een winnaarstrofee in ontvangst te mogen nemen.

Vooruitgang geboekt

"Momenteel ben ik er niet zeker van dat we hen op racesnelheid kunnen verslaan," antwoordde Hamilton op de vraag of Mercedes dit seizoen nog voor Red Bull kan komen om een Grand Prix te winnen. "Er waren [in Hongarije] momenten dat Max ongeveer acht tienden per ronde sneller was dan wie dan ook. Maar zeg nooit nooit. We hadden niet het begin van het jaar dat we wilden hebben, maar we hebben gewoon veel vooruitgang geboekt. Het zijn tot nu toe enorme stappen geweest gedurende het seizoen en ik hoop dat er nog veel meer in zit in de tweede helft."

Teamwork

"Mijn volledige focus ligt op het proberen veilig te stellen van de tweede plaats bij de teams," legde de zevenvoudig wereldkampioen uit over het doel na de zomerstop. "Ik denk dat dat voor iedereen in de fabriek ontzettend veel zou betekenen. En ook al kunnen we op dit moment geen inhaalslag maken op de Red Bulls, denk ik wel dat het ons op een goede positie zou brengen voor volgend jaar. We vechten voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, iets wat we absoluut niet hadden verwacht na wat we voelden tijdens de testdagen. En dat is echt te danken aan het geweldige teamwork dat op de achtergrond plaatsvindt." De positie in het constructeurskampioenschap aan het einde van het seizoen bepaalt hoeveel prijzengeld een team krijgt. In 2022 werd Mercedes derde achter Ferrari, maar nu middenin 2023 ligt de Duitse renstal tweede voor Aston Martin en Ferrari.