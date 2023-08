Vincent Bruins

Oscar Piastri denkt dat McLaren meer podiumresultaten zal boeken in de tweede helft van het seizoen. Volgens de Australiër staat de papayakleurige bolide namelijk tweede in de pikorde achter de dominante RB19 van Red Bull Racing. Dat vertelde hij tijdens de Belgische Grand Prix, terugblikkend op de wedstrijden op Silverstone en de Hungaroring.

Lando Norris en Piastri scoorden in de eerste negen races slechts 29 punten voor het team uit Woking. Dankzij upgrades voor de MCL60 die McLaren meebracht naar de Grands Prix in het Verenigd Koninkrijk en Hongarije, heeft het echter flinke stappen gemaakt. Norris en Piastri kwalificeerden zich als tweede en derde op Silverstone, respectievelijk, en Norris bleef tweede, terwijl Piastri vierde werd. Eerstgenoemde werd nogmaals tweede op de Hungaroring en Piastri pakte P5. Op Spa-Francorchamps viel hij op de zondag helaas uit na contact in de openingsronde, maar Piastri streed op de zaterdag met Max Verstappen om de overwinning in the Sprint. De rookie wist het moeilijk te maken voor de tweevoudig wereldkampioen.

Red Bull enige betere auto

"Ik denk het wel," antwoordde Piastri op de vraag of McLaren nu regelmatig voor podiumposities kan vechten. "Silverstone en [de Hungaroring] waren heel verschillende circuits met compleet verschillende omstandigheden. [Hoge] baantemperaturen waren een nachtmerrie voor ons aan het begin van het seizoen. En alsnog lukte het Lando om op het podium terecht te komen en mij om in de top vijf te blijven. Het is echt zo dat de enige auto beter dan die van ons, was de Red Bull. Lewis [Hamilton] was duidelijk ook erg snel, maar als je kijkt naar waar we slechts een paar weekenden terug stonden, dan is het ontzettend gaaf dat we realistisch gezien hier elk weekend naar kunnen streven."

Bandenslijtage

Piastri merkte in Hongarije wel dat hij nog veel moet leren over bandenmanagement. "Helaas kun je dat niet leren in de praktijk of testen." Alleen tijdens de Spaanse Grand Prix op Circuit de Barcelona-Catalunya plande McLaren een tweestopper vanwege bandenslijtage. "Je wilt dat natuurlijk zo snel mogelijk kunnen verbeteren, want we hebben trofeeën die op ons staan te wachten, als we het goed doen. Dus ja, het is iets groots om te proberen te leren, maar ik weet zeker dat door ervaring op te doen en mijn huiswerk te doen dat daarbij zal helpen."