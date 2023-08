Vincent Bruins

Zondag 27 augustus 2023

Yuki Tsunoda is op een teleurstellende zestiende positie geëindigd in de Dutch Grand Prix. De coureur van Scuderia AlphaTauri vocht eerst nog om de punten, maar viel op een gegeven moment terug. Hij heeft nu ook nog een straf gekregen vanwege contact met George Russell.

Tsunoda moest de wedstrijd op Circuit Zandvoort aanvangen vanaf P17 na een gridstraf voor het ophouden van Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie. De Japanner profiteerde echter van de eerste stortbui. Hij ging aan het einde van de openingsronde naar binnen voor intermediates en dat bleek de goede beslissing. Hij vond zichzelf op een gegeven moment in de top tien. AlphaTauri liet hem vervolgens te lang buiten op oude softs waardoor de snelheid wegviel. Russell probeerde Tsunoda aan de buitenkant van de Tarzanbocht in te halen halverwege de race. Tsunoda zat aan de binnenkant op de vuile lijn en schoot omhoog de baan op en raakte de Mercedes. Beiden liepen geen schade op.

Tijdstraf en strafpunten

Het lukte Russell wel om Tsunoda in te halen, maar toch heeft de wedstrijdleiding besloten om laatstgenoemde te bestraffen. Hij heeft een extra vijf seconden aan zijn broek gekregen. Hij kwam over start-finish in P16 met een voorsprong van bijna een halve minuut op Russell die een extra pitstop moest maken vanwege een lekke band. Tsunoda blijft daarom op de zestiende positie. Naast een tijdstraf van vijf seconden heeft de AlphaTauri-coureur ook twee strafpunten op zijn superlicentie gekregen. De teller staat nu op een totaal van vijf.

