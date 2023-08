Kimberley Hoefnagel

Zondag 27 augustus 2023 19:15 - Laatste update: 19:47

Kevin Magnussen moest zich na afloop van de Dutch Grand Prix melden bij de wedstrijdleiding, vanwege een mogelijke overtreding tijdens de herstart. De FIA heeft zich inmiddels over het voorval gebogen en hem hiervoor bestraft.

Het raceweekend in Zandvoort is er voor het team van Haas een om snel weer te vergeten. Nico Hülkenberg kwalificeerde zich op zaterdag als veertiende en kwam op zondag als twaalfde over de finishlijn. Hiermee eindigt de Duitser dus net buiten de punten. Magnussen kwalificeerde zich op zaterdag als achttiende, maar moest op zondag vanuit de pitstraat starten, omdat hij een nieuwe motor had laten monteren. Voor de Deense coureur bleek de veertiende plek het hoogst haalbare.

Het zou echter zomaar kunnen dat Magnussen nog meer plekken in moet leveren. De Haas-coureur moet zich om 18:15 uur Nederlandse tijd namelijk melden bij de wedstrijdleiding, vanwege een mogelijke overtreding tijdens de herstart. Magnussen zou er niet in geslaagd zijn om binnen tien autolengtes van de wagen voor hem te blijven, iets wat reglementair gezien wel had gemoeten, en dus een straf riskeren.

Kevin Magnussen moet zich om 18:15 uur bij de stewards melden.#F1 #DutchGP pic.twitter.com/99rnhQyNiQ — GPFans NL (@GPFansNL) August 27, 2023

Update 19:15

De wedstrijdleiding heeft het verhaal van Magnussen en het team van Haas aangehoord, en besloten om hen een tijdstraf van vijf seconden te geven. Hierdoor is hij teruggevallen naar P16. "Toen de wagens bij de hervatting van de race na de rode vlag de pitlane verlieten, was Magnussen de laatste auto in de rij. Tijdens de twee ronden achter de safety car liet hij zich meerdere keren meer dan de vereiste tien autolengtes terugvallen, soms zo ver terug als 260-270 meter. Vervolgens snelde hij vooruit, allemaal in een poging zijn banden op te warmen", zo verklaart de wedstrijdleiding. Er is gelukkig ook goed nieuws voor Magnussen. De Deense coureur krijgt namelijk geen extra strafpunten op zijn superlicentie, aangezien het volgens de stewards geen 'mogelijk gevaarlijke situatie' betrof.

De wedstrijdleiding heeft Kevin Magnussen een tijdstraf van vijf seconden geven voor zijn overtreding bij de herstart.#F1 #DutchGP pic.twitter.com/wXxMwrcAdq — GPFans NL (@GPFansNL) August 27, 2023

