Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat de FIA harder in moet grijpen als coureurs elkaar hinderen tijdens de kwalificatie voor een Formule 1-race. De Oostenrijker zag afgelopen zaterdag hoe Lewis Hamilton zich niet voor Q3 wist te plaatsen nadat hij tijd verloor door Yuki Tsunoda.

Tsunoda reed tijdens zijn out-lap op de droge lijn, waardoor de achteropkomende Hamilton in zijn snelle ronde uit moest wijken naar het natte gedeelte van de baan en zodoende een aantal belangrijke tienden verloor. De zevenvoudig wereldkampioen liet na afloop weten sowieso niet tevreden te zijn met de performance van zijn W13 in Zandvoort, maar Wolf weidde het feit dat zijn coureur zich slechts als dertiende wist te kwalificeren volledig aan het moment met Tsunoda. Dat coureurs elkaar in de weg rijden op zoek naar een goede baanpositie komt regelmatig voor, met name op kortere banen zoals die in Zandvoort. De FIA noteert deze momenten en deelt indien nodig geacht straffen uit [Tsunoda kreeg uiteindelijk een gridstraf van drie plaatsen], maar volgens Wolff wordt het te vaak door de vingers gezien.

Vervelend om te zien

"Lewis had het hele weekend een goede snelheid en het is pijnlijk om te zien dat vanwege verkeer hij niet in Q3 terecht is gekomen, wat hij wel had verdiend", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Het hinderen is vervelend om te zien. Mensen geven er niks om of worden niet bestraft. Als ik naar het hinderen van Alonso in Q1 kijk: dat was een duidelijke overtreding, maar er werd niet eens [door de FIA] naar gekeken." Op het moment dat Wolff deze uitspraken deed was nog niet bekend dat Tsunoda drie plaatsen naar achteren zou worden gezet.

Bestraffen

Wat de oplossing is volgens Wolff? "Het antwoord is bestraffen. Bestraffen, bestraffen, bestraffen. Als je weet dat je niet naar de gevangenis hoeft voor belastingfraude, pleeg je belastingfraude. Ik begrijp niet waarom deze dingen niet bestraft worden. In Q1 werd er een paar keer duidelijk gehinderd en Tsunoda, hij is een aardige jongen, maar hij hinderde Lewis in zijn snelle ronde. Hij ging niet van de droge lijn af. Je kan zeggen dat hij naar de binnenkant dook en het niet veel kostte, maar van een droge naar een natte naar weer een droge lijn gaan kost veel. Die paar tienden hadden Lewis in Q3 gebracht. Het moet bestraft worden en dan zullen mensen weer in hun spiegels kijken."

