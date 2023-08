Lars Leeftink

Pierre Gasly had geen enkel probleem met de inhaalactie van Max Verstappen tijden de openingsfase van de chaotische Formule 1 Dutch Grand Prix. De Fransman mocht iets doen wat hem nog niet vaak is overkomen: een duel uitvechten met de Nederlander.

Gasly en Verstappen komen elkaar niet vaak tegen tijdens een race, maar zondag in Zandvoort was dit wel het geval. Dit kwam vooral dankzij de chaotische openingsfase, waarin veel coureurs van de soft band naar de intermediates moesten vanwege de regen. Verstappen deed dit een ronde later dan de meeste, waardoor hij naar P4 zou zakken. Vanuit daar moest hij zich weer een weg banen richting P1, iets wat uiteindelijk met overtuiging zou lukken. Onderweg kwam hij Gasly dus tegen, die hij met een gewaagde inhaalactie bij bocht drie besloot in te halen voor P3.

Gasly over duel met Verstappen

Tijdens de persconferentie na de race kreeg Gasly de vraag wat hij van het korte duel met Verstappen vond. Volgens de Fransman was het naar buiten duwen door de Nederlander een slimme tactische move die Gasly zelf ook had uitgevoerd als hij de kans had gekregen. "Het was gewoon een gevecht waarin we vlak langs elkaars auto gingen en Max wist dat als hij me een beetje wijd duwde op de verf, dat ik dan vervolgens onderstuur zou krijgen. Het was zeker op de limiet. Als ik zelf in die positie zit en je moet inhalen, dan ga je over de limiet en probeer je het. Het was gewoon racen."

Gasly 2023

Het was tot de zondag in Zandvoort nog niet echt het debuut-seizoen van Gasly bij Alpine waar hij op gehoopt had. De Fransman heeft nu echter 37 punten verzameld in acht van de dertien raceweekenden, waardoor hij nu tiende staat. Het gat naar Lance Stroll voor P9 is maar tien punten, maar het gat naar Oscar Piastri en teamgenoot Esteban Ocon achter hem is ook maar een punt is. De strijd om de tiende plaats ligt in ieder geval nog open, iets wat voor Gasly reden genoeg zal zijn om zoveel mogelijk punten te verzamelen de komende negen races.

