Dit is de stand bij de constructeurs na de Dutch Grand Prix

Lars Leeftink

Zondag 27 augustus 2023 18:53

De dertiende Formule 1 Grand Prix van het seizoen, in Nederland, leverde een paar veranderingen op in de stand bij de constructeurs. Drie teams zouden geen punten scoren, terwijl vier teams zeer tevreden terug zullen blikken op het weekend in Zandvoort.

Voorafgaand aan de race in Nederland was het Red Bull dat domineerde. Met meer dan 250 punten voorsprong op de rest van het veld was het voor deze race al wel duidelijk dat niemand momenteel in de buurt komt van de RB19. In Nederland was het op vrijdag en zaterdag niet anders, maar zoals altijd was er hoop tijdens de race op zondag dankzij het wisselvallige weer. Mercedes, Aston Martin en Ferrari zijn de teams die om P2 strijden achter de regerend wereldkampioen, maar daar is ook een concurrent bijgekomen: McLaren.

Grand Prix Nederland

Red Bull scoorde in Nederland met afstand de meeste punten, want in totaal scoorde heet team 37 punten en heeft het nu een voorsprong van bijna 300 punten op Mercedes. De Silver Arrows zien Aston Martin negen punten inlopen, terwijl ook Alpine en Williams een prima weekend hebben gehad.

Stand constructeurs

1. Red Bull Racing 540 punten 2. Mercedes 255 punten 3. Aston Martin 215 punten 4. Ferrari 201 punten 5. McLaren 111 punten 6. Alpine 73 punten 7. Williams 15 punten 8. Haas 11 punten 9. Alfa Romeo 9 punten 10. AlphaTauri 3 punten

