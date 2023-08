Verstappen trots op overwinning in Zandvoort: 'Maakten het ons vandaag niet makkelijk'

Kimberley Hoefnagel

Zondag 27 augustus 2023 17:47 - Laatste update: 17:48

Max Verstappen is ontzettend trots op zijn zege tijdens de Grand Prix van Nederland. De Red Bull-coureur is onder de indruk van zijn fans, die er ondanks de wisselvallige omstandigheden een gigantisch feest van hebben gemaakt.

Verstappen heeft de Dutch Grand Prix voor het derde jaar op rij gewonnen. Hoewel Fernando Alonso de druk in de slotfase van de race nog even flink opvoerde, kon hij niet voorkomen dat de Nederlander er met de overwinning vandoor ging. Na afloop van de race sprak Verstappen met Giedo van der Garde over zijn race: "Ongelooflijk, ze maakten het vandaag niet makkelijk voor ons om de hele tijd de juiste beslissingen te maken. Ik ben ongelooflijk trots, ik had al kippenvel toen ze voor de start het volkslied speelden. Zelfs met alle regen gingen de fans er nog steeds vol voor, ongelooflijke sfeer."

Naast het feit dat dit de derde achtereenvolgende overwinning van Verstappen in zijn thuisland is, is het ook zijn negende achtereenvolgende overwinning in 2023. Hiermee heeft Verstappen het record van Sebastian Vettel uit 2013 geëvenaard. Gevraagd of hij in Monza voor zijn tiende achtereenvolgende overwinning gaat, reageert hij: "Ik denk er volgende week wel over na. Ik ga eerst van dit weekend genieten. Het is altijd moeilijk, er is altijd de druk om het goed te doen en ik ben natuurlijk erg blij om hier te winnen."

Orange Army

Tot slot richt de Nederlander zich nog tot zijn Orange Army: "Ongelooflijk. De sfeer de hele dag - goed weer of slecht weer - het zag er naar uit dat jullie de hele tijd een feestje hadden. Heel mooi om te zien en [ik ben] heel trots natuurlijk om hier te kunnen winnen. Heel mooi dat jullie er weer bij waren."

