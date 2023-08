Vincent Bruins

Zondag 27 augustus 2023 19:36 - Laatste update: 19:39

Daniel Ricciardo brak op de vrijdag van de Dutch Grand Prix zijn middenhandsbeentje, een bot die een vinger met de handwortel verbindt. Dat betekende dat hij verder niet meer in actie kon komen op Circuit Zandvoort. De Australiër is vandaag geopereerd.

Tijdens de tweede vrije training op de baan in de duinen verloor Oscar Piastri de controle over zijn McLaren en kwam in de Hugenholtzbocht in de Tecpro-muur terecht. Ricciardo reed daar niet ver achter en was op volle snelheid met een rondje bezig. Hij zag zijn landgenoot te laat en kon geen kant op. De AlphaTauri-coureur ging in dezelfde bocht rechtdoor de muur in. Het stuur schoot van links naar rechts, toen het rechter voorwiel als eerst de Tecpro raakte en klapte tegen zijn hand.

Operatie

Ricciardo moest voor de Dutch Grand Prix vervangen worden door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander moest zijn debuut maken in een knotsgekke race met twee flinke regenbuien en een rode vlag. Uiteindelijk kwam hij als dertiende over de streep, drie posities voor AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda. Eerder vandaag werd Ricciardo geopereerd door Xavier Mir, dezelfde dokter die ook al opereerde aan de polsen van Lance Stroll voor de start van het seizoen. "Ik ben vanochtend geopereerd en ik heb nu mijn eerste metalen plaatje, dus dat is wel cool. Ik wil iedereen bedanken voor alle lieve berichtjes. Dit is geen tegenslag, maar gewoon onderdeel van mijn comeback," zo liet hij weten op Instagram.

