Gasly dolblij met eerste podium als Alpine-coureur: "Uitdagende race van start tot finish"

Zondag 27 augustus 2023 17:49

Pierre Gasly heeft zijn allereerste podiumresultaat gepakt als Alpine-coureur. De Fransman profiteerde van een tijdstraf voor Sergio Pérez om op te schuiven naar de derde plek in de Dutch Grand Prix.

Gasly ving de wedstrijd op Circuit Zandvoort aan als twaalfde, maar dankzij een goede strategie van Alpine voor de eerste stortbui, kon hij om de top vijf-posities vechten. Hij versloeg de Ferrari van Carlos Sainz met een mooie inhaalactie door de Tarzanbocht voor de vierde plek voor de tweede stortbui. Na de rode vlag bleef Gasly binnen vijf seconden van Pérez die werd bestraft voor te hard rijden door de pitstraat. Het is Gasly's vierde podium in de Formule 1, maar zijn eerste met Alpine.

Moeilijke start van 2023

"Dit voelt eerlijk gezegd echt geweldig," zei een dolblije Gasly, toegejuicht door het feestende, Nederlandse publiek. "Wat een race, om op deze manier uit de zomerstop te komen. We hebben niet het makkelijkste begin van het seizoen gehad. We probeerden race voor race stappen te maken. Het was fijn om even vakantie te mogen vieren om vervolgens weer aan de bak te gaan. We hadden die derde plek in de Sprint op Spa al, maar dat voelt niet echt als een podium, dus ik ben heel blij voor het hele team met deze P3."

Tijdstraf

"Ik was er nogal door van slag dat ik zelf een straf had gekregen," vervolgde de Alpine-coureur. Hij kreeg halverwege de wedstrijd een extra vijf seconden aan zijn broek voor te hard rijden in de pitstraat. Pérez kreeg in de slotfase diezelfde straf. "Ik heb zo hard mogelijk gepusht om binnen vijf seconden van hem te blijven. En gelukkig was ik in staat om dat te doen. Het was een lange race en heel uitdagend van start tot finish, maar het team heeft het geweldig gedaan."

