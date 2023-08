Remy Ramjiawan

Voor Charles Leclerc was de uitvalbeurt in de Grand Prix van Nederland de zoveelste tegenvaller in een teleurstellend weekend op Circuit Zandvoort. De Monegask crashte tijdens de kwalificatie op zaterdag en moest na 43 ronden in de Dutch Grand Prix zijn Ferrari vroegtijdig parkeren, vanwege schade aan de wagen.

Ferrari lijkt even door de zure appel heen te moeten bijten, zo na de zomerstop. De renstal kan het tempo van de Red Bull's niet bijbenen, maar ziet ook McLaren voorbijkomen. Leclerc liet tijdens de kwalificatie aan zijn engineers weten dat hij de leiding neemt, maar vergooide even later zelf zijn kwalificatie door een foutje.

Te veel verlies van downforce

Tijdens de race ging het niet veel beter en in ronde 43 zat de wedstrijd erop. Bij Viaplay geeft Leclerc zijn reactie en wijst hij naar de schade aan zijn Ferrari: "De schade was veel te groot (aan vloer red.). Ik hoorde op de radio dat ik vijf a tien punten (downforce red.) verloor, maar aan het einde was het meer dan zestig punten. Dat is een hele nieuwe categorie." De Monegask werd door iedereen voorbijgevlogen en er zat weinig snelheid in de Ferrari. "Er was niet veel dat ik eraan kon doen", zo luidt de conclusie van Leclerc.

LAP 43/72



Leclerc's race is run. Ferrari call him into the pits to retire the car which has floor damage. #DutchGP #F1 pic.twitter.com/NL5QXtjsh4 — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

Nieuwe ronde, nieuwe kansen in Monza

Het batterijtje kon tijdens de zomerstop weer vol worden opgeladen, maar Leclerc moet toegeven dat dit één van de slechtste weekenden van het jaar is geweest. "Als het aankomt op het zoeken van de balans, ja. We worstelden eigenlijk de hele tijd met de balans", aldus Leclerc, die volgende week in Monza een nieuwe kans krijgt.

