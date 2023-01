"Groot-Brittannië heeft drie beste coureurs ter wereld", mogelijk actieve aero in 2026 | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zaterdag 21 januari 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op deze zaterdag 21 januari deelde Jackie Stewart zijn mening over wie hij de beste coureurs ter wereld vindt en zijn top drie zijn allemaal Britten. Pat Symonds liet weten dat de DRS niet zal verdwijnen en we in 2026 een mogelijke introductie van actieve aerodynamica kunnen verwachten. Max Verstappen krijgt zijn eigen tribune voor de Grand Prix van Spanje. Hij won daar op het circuit van Barcelona-Catalunya zijn allereerste Formule 1-race. Toto Wolff vertelt ons dat hij denkt dat Christian Horner geobsedeerd is en dat hij in zijn hoofd zit. Aston Martin gaat vol vertrouwen een nieuw seizoen in, maar waarschuwt wel dat het porpoising niet volledig zal verdwijnen. Er is goed nieuws voor Max Verstappen-fans: hij denkt ook in 2023 competitief te zijn, want Red Bull zou een aantal geweldige ideeën hebben toegepast op de nieuwe RB19.

Stewart: "Groot-Brittannië heeft nu drie van de beste coureurs ter wereld"

Drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart is nog altijd vol lof over Lewis Hamilton, maar hoopt dat George Russell of Lando Norris dit jaar de wereldtitel zal gaan pakken. De oud-kampioen vindt dat Groot-Brittannië met het trio de meest talentvolle coureurs van het veld heeft: "Er is een geweldige verzameling mensen op dit moment. We hebben nu in Groot-Brittannië drie van de beste coureurs ter wereld", vertelt de 83-jarige. Dat Mercedes officieel een Duits team is, dat steekt Stewart enigszins, maar uiteindelijk is renstal gevestigd in Brackley. "Je hebt Lewis die keer op keer heeft gewonnen met helaas een Duits autobedrijf. Maar dat Duitse autobedrijf laat al hun Formule 1-auto's bouwen in [Brackley], omdat Groot-Brittannië de hoofdstad is van de technologie voor de autosport", zo ziet hij. Meer lezen? Klik hier!

F1: "DRS blijft bestaan, actieve aerodynamica richting 2026 voor meer inhaalacties"

Pat Symonds, technisch directeur van de Formule 1, heeft bevestigd dat DRS voorlopig onderdeel van de sport gaat blijven. Naast de nieuwe reglementen die in 2026 rondom de motoren wordt doorgevoerd, wordt er door de FIA ook nagedacht om van de DRS in de toekomst actieve aerodynamica te maken om de auto's nog efficiënter te maken: "DRS verdwijnt niet, dit omdat het volledig actieve aerodynamica wordt. DRS reduceert luchtweerstand. Ik heb altijd gevonden dat we meer downforce moesten creëren. Want wat doet de auto erachter? Ja, die heeft minder luchtweerstand, maar wat de boel tegenhoudt, is het verlies aan downforce. Ons idee is om downforce te verhogen naar het niveau dat het zou zijn als er geen auto voor zou rijden." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen krijgt eigen tribune in Barcelona tijdens raceweekend F1

Max Verstappen heeft op veel plekken op de F1-kalender al aardig wat invloed door zijn fans, en in 2023 wordt dit alleen maar groter. Voor de Grand Prix van Spanje gaat Verstappen zijn eigen tribune krijgen. Volgens de site gaat Tribune G volledig in het teken staan van de fans van Verstappen. Dit meldt de officiële site van Verstappen op hun site. "In 2023 vind je tijdens de Grand Prix van Spanje voor het eerst ook een officiële Max Verstappen-tribune. Circuit de Barcelona-Catalunya is het circuit waar Max in 2016 zijn eerste Formule 1 overwinning behaalde. Een bijzondere plek voor veel Max Verstappen-fans." Meer lezen? Klik hier!

Wolff over Horner: "Ik zit in zijn hoofd, alsof ik er woon zonder huur te betalen"

Toto Wolff heeft het idee dat hij 'in het hoofd' van Christian Horner zit. Sinds de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021 staat de relatie tussen beide coureurs behoorlijk op scherp. In gesprek met The Times laat Wolff weten dat hij het idee heeft dat Horner enorm veel bezig is met hem. "Ik zit in zijn hoofd, alsof ik er woon zonder huur te betalen. Deze gast is geobsedeerd. Elke seconde die ik besteed aan praten over Horner is tijdverspilling in mijn leven." Meer lezen? Klik hier!

Aston Martin over porpoising in 2023: "Het zal niet helemaal verdwijnen"

Eric Blandin, technisch directeur van Aston Martin, is van mening dat de nieuwe reglementen in 2023 er niet voor gaan zorgen dat porpoising helemaal gaat verdwijnen: "Het is iets dat verbonden is met deze regelgeving. Je hebt grote tunnels die lucht kanaliseren onder een auto. De auto ligt zeer laag en er is als het ware sprake van een rok die door de vloerrand gecreëerd wordt en de lucht insluit - deze combinatie maakt de auto gevoelig voor porpoising." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen denkt ook in 2023 competitief te zijn: "We hebben veel geweldige ideeën"

Max Verstappen zal in 2023 proberen zijn derde wereldkampioenschap binnen te slepen. Red Bull Racing kreeg echter een straf voor het overschrijden van het budgetplafond wat een impact heeft op het ontwikkelen van de RB19-bolide. Toch is de Nederlander ervan overtuigd dat de Oostenrijkse renstal een competitieve auto zal hebben aankomend seizoen: "Het zal zeker invloed hebben op ons, maar hoeveel precies? Ik weet het nog niet," aldus de titelverdediger over de straf voor het overschrijden van het budgetplafond. "Ik ben ervan overtuigd dat het team, en de mensen die we hebben, dit kunnen gebruiken als extra motivatie om te proberen het nog beter te doen. Ik weet dat ze natuurlijk altijd al hun best doen. Maar we hebben een auto die heel erg competitief is en we hebben veel geweldige ideeën volgens mij, ook al voor de auto voor aankomend seizoen, en hopelijk zal dat genoeg zijn." Meer lezen? Klik hier!

