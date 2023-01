Lars Leeftink

Eric Blandin, technisch directeur van Aston Martin, is van mening dat de nieuwe reglementen in 2023 er niet voor gaan zorgen dat porpoising helemaal gaat verdwijnen.

Porpoising was dankzij de nieuwe aerodynamische wijzigingen en de auto's van 2022 terug in de Formule 1. Vooral Mercedes, McLaren, Aston Martin, Williams en Ferrari hadden er last van. Sportief gezien had het vooral effect op Mercedes, dat niet om de titel mee kon strijden. Vanaf de Grand Prix van België in 2022 besloot de FIA zelf in te grijpen en nieuwe reglementen in te voeren om porpoising te verminderen. In 2023 zullen daar nog regels bovenop komen.

Aston Martin

Op de site van het Formule 1-team van Aston Martin laat Blandin weten vol vertrouwen het nieuwe seizoen in te gaan met Aston Martin. “[Het] wordt de echte AMR23. We zullen de fans niet teleurstellen. Tachtig procent van mijn tijd steek ik momenteel in aerodynamica - dit om een ambitieus programma van updates voor het seizoen af te leveren. De onthulling is belangrijk, maar het is slechts een opstapje; we moeten de auto gedurende de hele campagne verder ontwikkelen.”

Verdwijnen

Ondanks al het harde werk van de F1-teams en de nieuwe reglementen vanuit de FIA zal volgens Blandin porpoising niet helemaal verleden tijd zijn. "Het zal niet helemaal verdwijnen. Het is iets dat verbonden is met deze regelgeving. Je hebt grote tunnels die lucht kanaliseren onder een auto. De auto ligt zeer laag en er is als het ware sprake van een rok die door de vloerrand gecreëerd wordt en de lucht insluit - deze combinatie maakt de auto gevoelig voor porpoising."

