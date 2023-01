Lars Leeftink

Zaterdag 21 januari 2023 12:52 - Laatste update: 13:21

Toto Wolff heeft het idee dat hij 'in het hoofd' van Christian Horner zit. Sinds de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021 staat de relatie tussen beide coureurs behoorlijk op scherp.

Dat de relatie tussen Horner, teambaas van Red Bull, en Wolff sinds het controversiële seizoen 2021 niet meer hetzelfde is, is een understatement. Sinds dat seizoen kunnen beide heren elkaar amper in de ogen aankijken zonder beschuldigingen naar elkaar toe te roepen. In gesprek met The Times laat Wolff weten dat hij het idee heeft dat Horner enorm veel bezig is met hem. "Ik zit in zijn hoofd, alsof ik er woon zonder huur te betalen. Deze gast is geobsedeerd. Elke seconde die ik besteed aan praten over Horner is tijdverspilling in mijn leven."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Op welke Formule 3-coureurs moet je tijdens het seizoen 2023 letten?

Formule 1

Wolff heeft het in het interview ook nog over andere dingen. De Oostenrijker geniet bijvoorbeeld nog volop van de sport. De teambaas van Mercedes, die met Mercedes enorm veel successen heeft geboekt in de Formule 1, denkt absoluut nog niet aan stoppen. Toch is er nog iets anders waar hij nog meer liefde voor heeft. "Ik heb geweldige momenten in de F1. Ik hou van het team, ik hou van de uitdaging. Maar waar ik echt van hou, is mijn gezin. Ik heb drie kinderen, die 21, 18 en vijf jaar oud zijn. Het gezin bij elkaar hebben is waar ik het meeste plezier aan beleef."

Suzie Wolff

Suzie Wolff, al jaren de vrouw van Toto, is volgens de Oostenrijker een belangrijk persoon in zijn leven. "Met mijn vrouw heb ik de perfecte partner gevonden. Mijn vrouw kan sneller autorijden dan ik. Maar dat is het minste van haar eigenschappen. We zijn totale zielsverwanten." Suzie is vaak aanwezig tijdens raceweekenden in de Formule 1.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)