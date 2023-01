Op welke Formule 3-coureurs moet je tijdens het seizoen 2023 letten?

Lars Leeftink

Zaterdag 21 januari 2023 11:17 - Laatste update: 11:18

Met Nederlandse teams MP Motorsport en Van Amersfoort Racing gaat het Formule 3-seizoen 2023 tijdens het weekend van 4 en 5 maart in Bahrein van start. Een seizoen vol met veel nieuwe namen.

Van de top tien van vorig jaar keren namelijk alleen Caio Collet en Franco Colapinto terug. Toevallig doen ze dit namens Van Amersfoort Racing en MP Motorsport respectievelijk. De rest van de top 10 rijdt of in de Formule 2 of in een andere raceklasse tijdens het seizoen 2023. Het zorgt voor kansen voor andere coureurs. Wie moet je komend seizoen in de gaten houden?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de grid voor het Formule 3-seizoen 2023: twee Nederlandse teams in actie

Caio Collet

De beste geklasseerde coureur van vorig jaar die terugkeert in de Formule 3 voor 2023 is de Braziliaan Caio Collet. Collet gaat in 2023 racen namens Van Amersfoort Racing en zal voor de titel willen gaan. Collet is nog maar 20 jaar en wordt tijdens het seizoen 21. Hij zal hopen in 2023 wellicht een plekje in de Formule 2 te veroveren voor het seizoen 2024.

Franco Colapinto

Ook Franco Colapinto keert terug in de Formule 3 voor het seizoen 2023. De Argentijn eindigde vorig jaar negende en zal in 2023 racen namens MP Motorsport. Colapinto is nog maar 19 jaar en kan met een goed seizoen wellicht een plek in de Formule 2 afdwingen voor het seizoen 2023.

Dino Beganovic

Dan een paar nieuwe namen, te beginnen met Dino Beganovic. De coureur van de Ferrari Academy maakt in 2023 zijn debuut in de Formule 3 namens Prema Racing. Beganovic is pas 19 jaar en zal pas volgend jaar 20 worden. Tegen die tijd kan de coureur met een goed seizoen in de Formule 3 wellicht al een plekje in de Formule 2 hebben veroverd.

Sebastian Montoya

Sebastian Montoya, de zoon van Juan Pablo Montoya, is sinds dit seizoen onderdeel van het Red Bull Junior Team en mag namens Hitech indruk gaan maken tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 3. Montoya is pas 17 jaar en wordt gedurende het seizoen 18 jaar oud. Een raceleven nog voor zich dus, maar hoe sneller naar de Formule 2 hoe beter zal de Colombiaan vast denken.