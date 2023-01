Lars Leeftink

Vrijdag 20 januari 2023

Net zoals de Formule 1 en Formule 2 gaat de Formule 3 van start tijdens het weekend van 4 en 5 maart. Het seizoen zal veel nieuwe namen kennen, want er zijn maar liefs tien coureurs van de Formule 3 naar de Formule 2 gegaan. Een overzicht van de grid voor 2023.

In 2022 was het Victor Martins die het kampioenschap in de Formule 3 op zijn naam schreef. Met 139 punten bleef hij Zane Maloney en Oliver Bearman maar net voor. Van de top vijf van vorig jaar keert niemand dit seizoen terug in de Formule 3. Martins, Maloney, Bearman, Isack Hadjar en Roman Stanek gaan allemaal in de Formule 2 rijden, net zoals #6 Arthur Leclerc en #7 Jak Crawford. Dat betekent nieuwe kansen voor andere coureurs.

Grid

In 2023 zijn er tien teams, waaronder twee Nederlandse teams, en 30 coureurs die in actie komen. Daar zitten geen Nederlandse of Belgische coureurs bij dit jaar. Bij MP Motorsport rijden dit seizoen Franco Colapinto, Mari Boya en Jonny Edgar, terwijl namens Van Amersfoort Racing het Caio Collet, Rafael Villagomez en Tommy Smith zijn die het team vertegenwoordigen. Met Collet heeft het team de nummer drie van vorig jaar in huis, de beste geklasseerde coureur van 2022 die in 2023 terugkeert in de Formule 3. Bij Prema, dat vorig jaar bij de constructeurs kampioen werd, gaan het Paul Aron, Zak O'Sullivan en debutant Dino Beganovic zijn die in actie komen in 2023. Trident gaat het seizoen in met Leonardo Fornaroli, Gabriel Bortoleto en de Duitser Olver Goethe, terwijl ART met Kaylen Frederick, Gregoire Saucy en Nikola Tsolov een paar bekende namen in huis heeft.

Dit zijn overigens ook de enige vijf teams die al hun hele line-up bekend hebben gemaakt. Bij Hitech zijn twee namens bekend: Sebastian Montoya, zoon van Juan Pablo Montoya, en Gabriele Mini. Ook bij Carlin kennen we twee namen: Hunter Yeany en Oliver Gray. Campos kan hetzelfde zeggen dankzij de aankondiging van Christian Mansell en Hugh Barter. Bij deze drie teams zit er dus nog een derde coureur aan te komen. Bij twee teams, Jenzer Motorsport en PHM Racing, hebben we nog helemaal geen line-up voor 2023. Beide teams hebben nog een paar weken om met drie coureurs te komen voor het seizoen 2023.

Kalender

Dit seizoen rijden de coureurs in de Formule 3 in totaal tien races. Het begint dus in het weekend van 4 en 5 maart in Bahrein. Daarna racen de talenten ook in Australië, Imola, Monaco, Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België en als afsluiter Monza. Vooral veel races dus voor de coureurs in Europa, terwijl het seizoen in de Formule 3 al na 3 september afgelopen is.