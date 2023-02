Lars Leeftink

Zaterdag 11 februari 2023 20:14 - Laatste update: 20:17

Christian Horner heeft toegegeven dat Red Bull moet wachten tot het seizoen echt begonnen is om te bepalen hoe zwaar de impact van de straf voor het overschrijden van het budgetplafond voor het team is geweest.

Het team uit Milton Keynes bleek in 2021 de budgetlimiet van 145 miljoen dollar te hebben overschreden. De straf bestaat uit een vermindering van 10 procent van de aerodynamische testtijd en een geldboete van 7 miljoen dollar. De vermindering van de testtijd werkt samen met de aflopende schaal qua testtijd in de Formule 1, die afhankelijk is van de kampioenschapspositie bij de constructeurs. De titelzege van Red Bull bij de constructeurs in 2021 leverde het team al de minste testtijd op.

Op de vraag hoeveel invloed de beperkingen op het team hebben gehad, verklaarde Horner: "We doen het maximale met wat we hebben. Het team heeft zich moeten aanpassen aan de handicap die we hebben, dat hebben ze geweldig gedaan. Is het genoeg? Daar komen we over een paar weken achter. Het is zeker een belangrijke handicap die we het grootste gedeelte van het jaar dragen. Ik denk dat we het geaccepteerd hebben. We hebben gekeken of we ons kunnen aanpassen om zo efficiënt mogelijk te zijn. We zullen pas zien of we genoeg gedaan hebben wanneer de RB19 over het circuit rijdt."

Of de schade nu meevalt of niet, Red Bull zal het in 2023 moeten doen met 63% testtijd ten opzichte van 75% van Ferrari en 80% van Mercedes per cyclus. Het is een flink verschil, maar de voorsprong op de baan van Red Bull Racing eind 2022 op deze twee teams was ook aanzienlijk. Het team van Max Verstappen heeft dus nog wel wat voorsprong om weg te geven, en volgens veel experts gaat het team daarom ook vooral richting het einde van het seizoen de impact pas echt voelen.