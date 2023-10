Lars Leeftink

Donderdag 26 oktober 2023 09:39 - Laatste update: 17:53

31 oktober is een belangrijke dag voor Red Bull Racing en Max Verstappen. De Nederlander zal vanaf dat moment met zijn team weer volledig gebruik mogen maken van de windtunnel, vanwege het feit dat de straf van de FIA vanaf die dag afgelopen is.

Red Bull kreeg eind 2022 een straf van het autosportorgaan voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. Het was het eerste seizoen waarin de Formule 1 aan de budgetcap deed, in de hoop de teams dichter in de buurt van elkaar te brengen. Red Bull had zich hier als enige niet aan gehouden en had ook procedurele fouten gemaakt, iets wat Aston Martin en Williams ook overkwam. Williams was eerder in 2022 (mei) al gestraft, terwijl Aston Martin tegelijk met Red Bull een straf kreeg. Daar waar Williams en Aston Martin een geldboete kregen, was de straf voor Red Bull Racing pittiger.

Straf Red Bull

Het team mocht twaalf maanden lang 10% minder tijd in de windtunnel door gaan brengen. Aangezien Red Bull vorig jaar kampioen werd bij de constructeurs en het winnende team dan überhaupt maar 70% van het totaal krijgt, ging dat totaal naar 63% tijdens die twaalf maanden. De 10% wordt namelijk afgehaald van de 70% die Red Bull had, waardoor er dus 7% (10% van 70%) af gaat en het totaal op 63% komt. Dit was, in vergelijking met Ferrari (75%) en Mercedes (80%) een groot gat. Daarnaast moest Red Bull ook een boete ter waarde van 7 miljoen dollar betalen. De klacht van de teams was dat deze boete niet mee zou tellen voor de budgetcap, waardoor het verder weinig impact had op het team. De straf voor de tijd in de windtunnel bleek ook niet effectief te zijn.

Weinig effect

Daar waar de gedachte was dat Ferrari en Mercedes dankzij de straf tijdens de winter van 2022 een flinke stap konden maken, bleek het tegendeel waar. Het gat is in 2023 alleen maar gegroeid, met Red Bull dat ondanks de straf zeventien van de achttien races won en alleen in Singapore (toen Carlos Sainz won) niet op het podium stond. Verstappen won vijftien van de achttien races en gaat waarschijnlijk het hoogste aantal zeges en podiumplekken in een seizoen ooit verder aanscherpen, iets wat hij met het hoogste aantal punten in een seizoen al heeft gedaan tijdens het weekend in de Verenigde Staten. De Nederlander staat namelijk op 466 punten, terwijl het voorgaande record (van de Nederlander zelf) 454 punten was. Dit record zal de komende vier races nog verder aangescherpt worden, terwijl Verstappen dus ook nog twee andere records die ook al op zijn naam staan, gaat verbeteren in 2023.

Weinig impact

Al met al mag na de afgelopen twaalf maanden geconcludeerd worden dat Red Bull in de praktijk weinig heeft gemerkt van de straf die het van de FIA kreeg eind 2022. Dat is in ieder geval van buitenaf het gevoel, iets wat Red Bull al een paar keer tegen heeft gesproken. Toch spreken de resultaten voor zich en kan het team vanaf volgende week weer met de volledige 70% toe gaan werken naar 2024. Volgens Red Bull zal de straf wel veel invloed hebben op de komende twee seizoenen, specifiek 2024. Volgend seizoen en in 2025 zal het team wederom de grote favoriet zijn en is het daarom aan Mercedes, Ferrari en nieuwe concurrenten Aston Martin en McLaren om het gat te gaan dichten richting de nieuwe reglementen van 2026.