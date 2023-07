Jeen Grievink

Vrijdag 21 juli 2023 15:48

Christian Horner is absoluut niet te spreken over de uitspraken die Lewis Hamilton heeft gedaan omtrent de straf waaronder Red Bull Racing dit seizoen gebukt gaat, nadat ze het budgetplafond hadden overtreden. Hamilton vindt de straf voor Red Bull slechts "een tik op de vingers", maar Horner kan daar niets mee.

Red Bull kreeg een miljoenenboete en 10% minder ontwikkelingstijd in de windtunnel, nadat het de budgetcap had overschreden. Een straf die volgens Hamilton eigenlijk te laag is. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen had Red Bull wel harder gestraft mogen worden voor het niet correct naleven van de regels. Het feit dat er vorig jaar mogelijk ook drie teams over het vastgestelde budget zijn heengegaan, is volgens Hamilton het bewijs dat de straffen te licht zijn. Horner kan hier niets mee en vindt dat Hamilton makkelijk praten heeft.

Horner spreekt van "enorme beperking" voor Red Bull

Minder ontwikkelingstijd in de windtunnel na een jaar waarin je kampioen bent geworden, is enorm zuur voor een Formule 1-team. Als regerend kampioen krijg je namelijk al minder windtunneltijd dan de rest. Red Bull was daarom niet blij met hun extra inperking van 10% op de ontwikkelingstijd. Volgens Hamilton stelt het echter weinig voor en is het "gewoon een tik op de vingers". Horner is not amused als hij geconfronteerd wordt met de woorden van de Mercedes-coureur. "Geloof me, de klap die wij hebben gekregen door het gebrek aan windtunneltijd in vergelijking met onze concurrenten, is een enorme beperking", zo zegt hij in gesprek met Sky Sports F1.

Hamilton heeft makkelijk praten

Volgens Horner heeft Hamilton makkelijk praten. "Als windtunnels geen impact hebben, waarom schaffen we ze dan niet gewoon af?", vraagt de Red Bull-teambaas zich af, om vervolgens een sneer uit te delen aan de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes. "Het is altijd makkelijk praten als je niet presteert. Het is één van die dingen die in de Formule 1 altijd blijven gebeuren."

Horner trots op Red Bull

Horner vindt dat Hamilton met zijn uitspraken het harde werk van Red Bull bagatelliseert. De beperkte tijd in de windtunnel heeft voor een enorme uitdaging gezorgd in Milton Keynes, maar Horner is er trots op dat zijn team een weg heeft gevonden, waardoor ze toch ook nu weer kunnen winnen. "Ik ben gewoon ongelooflijk trots op het werk dat ons team doet, ondanks de beperkingen en de handicap die we hebben, om te presteren op het niveau dat we dit jaar hebben."