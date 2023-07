Jeen Grievink

Lewis Hamilton heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije laten weten dat hij "absoluut verrast" was toen hij te horen kreeg dat Nyck de Vries was ontslagen bij Scuderia AlphaTauri. Hamilton werkte in de voorbije jaren veel samen met De Vries en heeft met hem te doen. Ook wijst hij op het feit dat dit typisch de werkwijze van Red Bull is.

Slechts tien races duurde het avontuur van De Vries bij AlphaTauri. De coureur uit Sneek kreeg daags na de Grand Prix van Groot-Brittannië te horen dat hij zijn koffers kon pakken en per direct zou worden vervangen door Daniel Ricciardo, die tot dat moment nog in dienst was als test- en reservecoureur bij Red Bull Racing. Het was een bittere pil voor De Vries en het nieuws sloeg bij velen in als een bom. Dat De Vries het mogelijk niet ging redden bij AlphaTauri, was bekend, maar dat het ontslag zo plotseling zou plaatsvinden, had niemand verwacht. Ook Hamilton niet. De zevenvoudig wereldkampioen zegt "absoluut verrast" te zijn geweest en voelt mee met de Nederlander.

Hamilton voelt mee met "arme Nyck"

Hamilton werkte in het verleden veel samen met De Vries, toen hij nog onderdeel uitmaakte van de Mercedes-familie en veel simulatorwerk verrichtte. Dat Red Bull de 28-jarige zo snel beu zou zijn, had ook Hamilton niet zien aankomen. "Ik was absoluut verrast toen ik zag welke beslissing ze namen met de arme Nyck", zo vertelt Hamilton aan de pers op de Hungaroring. De Brit voelt mee met de voormalig Formule E-kampioen. "Hij is zo'n getalenteerde jongen en ook zo'n aardige vent. Ik denk dat zijn toekomst er nog steeds rooskleurig voor hem uitziet en hij zal veel geweldige opties hebben, dat weet ik zeker."

Dit is hoe Red Bull werkt

Als Hamilton vervolgens de vraag krijgt of zo'n brutale coureurswissel gewoon de manier is waarop de Formule 1 werkt, countert hij: "Ik zou zeggen dat dit is hoe Red Bull werkt." Hamilton verwijst hiermee naar de reputatie van de Oostenrijkers, die niet schromen snel en vaak van coureurs te wisselen, ook halverwege het seizoen. Of de manier waarop De Vries behandeld is unfair genoemd kan worden? "Ja", antwoordt Hamilton.