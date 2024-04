Robin Frijns en Nyck de Vries zullen de Berlin E-Prix, ronde 9 en 10 van het Formule E-wereldkampioenschap, moeten missen. De teams van Envision Racing-Jaguar en Mahindra hebben vervangers voor de twee Nederlanders aangekondigd.

De twee races op de luchthaven van Tempelhof in Berlijn staan op de planning voor 11 en 12 mei. Helaas valt dit voor een aantal Formule E-coureurs samen met de 6 Uur of Spa-Francorchamps van het FIA World Endurance Championship (WEC) die op de zaterdag van dat weekend wordt verreden. Frijns en De Vries zijn niet alleen actief in de Formule E, maar komen dus ook uit in het WEC, en allebei in de Hypercar-klasse. Frijns rijdt samen met Sheldon van der Linde en René Rast voor BMW, terwijl De Vries een Toyota deelt met Mike Conway en Kamui Kobayashi. Ook Sébastien Buemi, de teamgenoot van Frijns bij Envision, rijdt voor Toyota en verkiest het WEC in België boven de Formule E in Duitsland. Omdat de twee races deel uit maken van één raceweekend, zullen ze ook de zondagsrace van de Formule E moeten missen, ondanks dat het WEC op de zaterdag is.

Vervangers

Envision Racing begon aan het tiende seizoen van de elektrische raceklasse als de regerend wereldkampioen, maar het team heeft dit jaar nog geen overwinning gescoord. Wel hebben Buemi en Frijns ieder één podium achter hun naam staan. Voor de wedstrijden in Berlijn zullen ze vervangen worden door Paul Aron en Joel Eriksson. Aron zal zijn debuut maken als de eerste Est ooit in de Formule E. Na het Europees kampioenschap karten te hebben gewonnen, behaalde de 20-jarige successen in de Formule 4, Formule Regional en FIA Formule 3. Aron ligt momenteel tweede in het FIA Formule 2-kampioenschap. Eriksson is een winnaar uit de DTM die in 2021 al meereed in de Formule E. Hij viel toen halverwege het seizoen in voor Nico Müller bij Penske. Jordan King zal bij Mahindra in de auto van De Vries stappen. De 30-jarige Brit is al jaren de reservecoureur van het team uit India en zal zijn racedebuut maken in Berlijn. King won races in de GP2 en was rond 2015 en 2016 kanshebber op een Formule 1-zitje bij Manor Marussia.

