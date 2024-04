Volgens Sacha Fenestraz, dit seizoen actief in de Formule E, is teamgenoot Oliver Rowland op zijn beste dag 'net zo goed als drievoudig F1-wereldkampioen Max Verstappen' is.

In gesprek met RacingNews365 zegt Fenestraz dat hij erg onder de indruk is van teamgenoot Rowland, die dit seizoen in de Formule E elfde, dertiende, derde, derde en tweede werd tijdens de eerste vijf races. Het verrast hem ook niet dat hij meteen snel is dit seizoen. "Oh ja, zeker weten. Ik bedoel, dat is waarom ze [Nissan] hem hebben teruggehaald. Er is geen twijfel mogelijk dat ze hem terug wilden omdat ze zijn potentieel kennen. En ik denk dat Oliver nu op zijn beste moment in zijn Formule E-carrière is, met een auto die hij leuk vindt en een team dat hij goed kent. En hij heeft de ervaring van het kampioenschap, het pakket is er, dus ik ben niet verrast."

Op niveau Verstappen

Fenestraz stelt vervolgens dat zijn teamgenoot in de Formule E soms zo goed rijdt dat hij een ongelooflijk niveau weet te halen. Zo'n hoog niveau, dat hij de Brit - op zijn best - op hetzelfde niveau inschat als Verstappen. "Ik weet dat hij op zijn beste dagen zeker op het niveau van Max Verstappen zit, dus voor mij is het geweldig om hem aan boord te hebben, er is helemaal geen jaloezie."

Respect voor Rowland

Fenestraz stelt dat hij geen enkel probleem heeft met Rowland en wil leren van hoe hij de Formule E-auto's aan het besturen is, zodat hij zelf beter kan worden. "Voor mij heb ik veel respect voor hem. En ik kan alleen maar beter worden door van hem te leren. Dus het stimuleert me om sterker te worden. Maar zoals ik net al zei, moet ik me natuurlijk ook bewust zijn van de verschillen in ervaring en gewoon mijn ervaring in de Formule E verder uitbouwen."

