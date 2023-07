Jeen Grievink

Dinsdag 18 juli 2023 16:04

Nyck de Vries werd exact een week geleden uit zijn stoeltje gehaald bij Scuderia AlphaTauri. Hoewel het zijn eerste echte seizoen in de Formule 1 betrof, werd hij door zijn werkgevers niet beschouwd als een zogenoemde rookie. Volgens Christian Horner was De Vries wel degelijk een ervaren coureur.

In Bahrein begon het avontuur voor De Vries bij AlphaTauri, maar amper vier maanden spatte zijn droom alweer uiteen. Op het circuit van Silverstone reed hij zijn laatste Grand Prix als Formule 1-coureur. Enkele dagen later, op dinsdag 11 juli om precies te zijn, kreeg hij het gevreesde telefoontje van Dr. Helmut Marko, hoofd-opleidingen van Red Bull. De Vries kreeg te horen dat hij niet langer Formule 1-coureur was en werd per direct vervangen door Daniel Ricciardo. Een bittere pil voor de coureur uit Sneek, die slechts tien races mocht rijden voor de juniorenformatie van Red Bull. Een rookie was hij echter niet. Althans, niet in de ogen van Horner.

Artikel gaat verder onder video

De Vries "zeer ervaren coureur" volgens Horner

De Vries werd al in diverse andere raceklassen kampioen, deed in het recente verleden al Formule 1-ervaring op bij verschillende teams en heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 28 jaar bereikt. Hij kreeg dan ook geen standaard 'rookie-behandeling', zo erkent Horner in de F1 Nation-podcast. "We hadden hoge verwachtingen van hem, want hoewel hij onervaren was in de Formule 1, is hij een zeer ervaren coureur." Maar deze verwachtingen wist De Vries niet waar te maken, zo stelt Horner. De Red Bull-teambaas was al niet echt een fan van de Nederlander, maar zegt dat dat gevoel op een gegeven moment breed gedragen werd.

Koop nu de laatste tickets voor de Grand Prix van Hongarije van aankomend weekendLees meer

Doel werd niet gehaald door De Vries

In meeste kwalificaties en races bleef De Vries achter bij teamgenoot Yuki Tsunoda, en dat terwijl Marko en Horner voorafgaand aan het seizoen riepen dat De Vries het team moest gaan dragen. Hier slaagde de Nederlander niet in, zo zag ook Horner. "En ik denk dat er een algemeen gevoel was dat Nyck zijn doel niet haalde", aldus de Britse teamchef.