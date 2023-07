Redactie

Maandag 17 juli 2023 13:10 - Laatste update: 13:26

De Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring in Boedapest staat van 21 t/m 23 juli op het programma in de Formule 1, en jij kunt daar bij zijn! Hoewel de meeste kaarten inmiddels uitverkocht zijn, kun je via de GPFans Ticketshop nog een aantal unieke plaatsen op het circuit bemachtigen. Reis jij last minute met familie of vrienden af richting Hongarije en sluit je je aan bij de duizenden andere Oranje-fans?

Er staan een aantal races op de Formule 1-kalender, waarbij je op voorhand weet dat de tribunes voornamelijk oranje gekleurd zullen zijn. Hongarije behoort absoluut tot deze bestemmingen. De Hungaroring trekt ieder jaar weer tienduizenden Nederlandse fans. Dit komt omdat het circuit zowel per vliegtuig als per auto goed en betaalbaar te bereiken is. Daarnaast is het tijdens de periode van een raceweekend doorgaans heerlijk weer in Hongarije, waardoor Nederlanders er vaak een mini-vakantie van maken. Jij kunt dat dit jaar ook doen, want er is nog een handjevol tickets beschikbaar. Ga jij last minute richting het zonovergoten circuit in Mogyoród?

Gold 4-tickets met uitzicht op de eerste bocht

Hoewel er nog slechts een handjevol kaarten beschikbaar is voor de Grand Prix van Hongarije, zijn het absoluut plekken die de moeite waard zijn. Er zijn bijvoorbeeld nog weekendtickets voor de Gold 4-tribune, waarbij je een zitplaats en zicht op een groot scherm krijgt. Maar het mooiste is misschien nog wel dat deze tribune zich pal voor de eerste bocht bevindt. En waar zie je vaak het meeste spektakel bij de start? Precies: in de eerste bocht. De Gold 4-tribune biedt perfect uitzicht op deze knik. De Gold 4-kaarten kosten 528 euro per stuk en daarmee krijg je dan een volledig weekend toegang, van vrijdag tot en met zondag.

Grid-tickets met beste uitzicht op start van de race

De andere optie is minstens zo interessant. Er zijn namelijk ook nog zogenoemde Grid-tickets beschikbaar. Ook hier heb je een vaste zitplaats en zicht op een groot scherm, waardoor je niets van de race hoeft te missen. Maar het mooiste - en de naam zegt het al -, is dat je bij de Grid plaats mag nemen. Jij zal de start van de race dus als geen ander kunnen meekrijgen. Daarnaast heb je zicht op de auto's bij het uitkomen van de laatste bocht; ook altijd erg spectaculair. De Grid-kaarten kosten 306 euro per stuk en daarmee krijg je dan wederom het volledige weekend toegang tot het circuit van de Hungaroring.

Boek snel, want OP = OP!

Wil jij last minute - alleen of met vrienden of familie - de Grand Prix van Hongarije bijwonen aankomend weekend? Bestel dan snel de allerlaatste tickets in de GPFans Ticketshop, door hier te klikken. Wees er snel bij, want OP = OP!