Lars Leeftink

Woensdag 21 juni 2023 21:16 - Laatste update: 21:17

Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, is van mening dat omgaan met de straf die Red Bull heeft gekregen voor het overschrijden van de budgetcap in 2021 alles behalve makkelijk is. Waché zegt dit tijdens een seizoen waarin Red Bull dominant is.

Het team won alle acht races tot nu toe in 2023 en won zes van die acht met meer dan twintig seconden verschil. De zege achter de safety car in Australië was, tot afgelopen weekend, het enige raceweekend waarin Red Bull geen grote voorsprong had toen Max Verstappen of Sergio Pérez over de streep kwam. In Canada zaten Fernando Alonso en Lewis Hamilton op iets meer dan negen seconden van Verstappen, een wat kleiner gat dus dan in voorgaande races. Het gat bij de coureurs en constructeurs is echter al enorm groot.

Straf Red Bull

Dit terwijl begin dit seizoen verwacht werd dat Red Bull juist de andere teams meer in de buurt zou zien komen door de straf die het gedurende het seizoen 2022 ontving. Het team was in 2021 over de budgetcap gegaan en kreeg 10% minder tijd in de windtunnel als straf. Red Bull zit op 63%, terwijl Ferrari op 75% zit en Mercedes op 80%. Aston Martin is echter in 2023 het enige team gebleken dat daar echt van heeft geprofiteerd. Het gat tussen Red Bull en Mercedes en Ferrari lijkt alleen maar groter te zijn geworden. Daardoor twijfelen mensen aan het effect van de straf. Volgens Waché is dat effect er zeker wel.

Waché over straf

Tijdens de persconferenties van afgelopen weekend in Canada liet Waché weten dat omgaan met de straf op de achtergrond behoorlijk lastig is. “Ik denk dat het nooit makkelijker is. Het is niet makkelijker, omdat we het kampioenschap leiden. Het is net zo moeilijk, want we gaan tot de limiet. Ik denk dat het zeker effect kan hebben op de huidige ontwikkeling van de auto, en wellicht tegen het einde van het jaar als de grid dichter bijeenkomt. Maar het zal ook een enorm effect hebben op de auto van volgend jaar. Dus kan ik je niet vertellen dat het eenvoudiger wordt, want we willen volgend jaar de beste auto hebben.”