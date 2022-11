De hoogste geldboetes uit de geschiedenis van de Formule 1

Jan Bolscher

Vrijdag 11 november 2022 07:59

Red Bull Racing heeft voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021 onder andere een boete van zeven miljoen dollar opgelegd gekregen. Daarmee heeft de renstal de op één na hoogste boete ooit uit de geschiedenis van de Formule 1 op haar naam staan. Maar dat is bij lange na niet het hoogst opgelegde bedrag.

De formatie uit Milton Keynes ging afgelopen seizoen met 2,1 miljoen dollar (1,6%) over het budgetplafond van 145 miljoen dollar. Daarnaast werd er een procedurefout begaan bij het inleveren van het papierwerk. Na weken van speculatie - waarin Red Bull Racing volhield onder het plafond te zijn gebleven - werd er een Accepted Breach Agreement tussen het team en de FIA gesloten. Red Bull Racing kreeg een geldboete van zeven miljoen dollar én mag over een periode van twaalf maanden tien procent minder tijd doorbrengen in de windtunnel. Met die boete van zeven miljoen dollar staat de constructeurskampioen van 2022 op de tweede plaats op het lijstje met hoogst uitgedeelde boetes in de geschiedenis van de koningsklasse.

Spygate-schandaal - 100 miljoen dollar

Bij uitstek de hoogste boete die ooit is uitgereikt binnen de Formule 1 staat op naam van McLaren. De Britse grootmacht ging in 2007 voor maar liefst 100 miljoen op de bon na het Spygate-schandaal, nadat bekend werd dat ze in het bezit waren van gevoelige technische data van Ferrari dat werd gelekt door voormalig engineer Nigel Stepney. Naast deze monsterboete werd McLaren ook uit het constructeurskampioenschap gehaald, waar ze op de titel afstevenden. Lewis Hamilton en Fernando Alonso mochten hun WK-punten houden, maar verloren allebei het wereldkampioenschap aan Kimi Raikkonen in de Ferrari.

Grand Prix van Turkije in 2006 - 5 miljoen dollar

Voorafgaand aan het hele Spygate-schandaal stond de hoogste boete ooit jarenlang op naam van de organisatoren achter de Grand Prix van Turkije. De FIA verweet de organisatoren destijds de podiumceremonie in 2006 te hebben misbruikt voor politieke doeleinden. Voor het oog van 2,5 miljard tv-kijkers werd de trofee voor racewinnaar Felipe Massa (Ferrari) overhandigd door de leider van de zelfuitgeroepen Turkse Republiek van Noord-Cyprus (TRNC), Mehmet Ali Talat. De TRNC werd destijds enkel door Turkije erkend, wat Talat niet het vereiste statuut van internationale staatsman gaf. Volgens de FIA was de ceremonie daarnaast een "inbreuk op de Statuten van de FIA." Na protest van de organisatie werd deze boete later gehalveerd.

Podiumceremonie Schumacher en Barrichello- 1 miljoen dollar

Rubens Barrichello stevende tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2002 af op de overwinning, tot hij meters voor de streep ineens van zijn gas ging om teammaat Michael Schumacher voorbij te laten. Het team van Ferrari had de Braziliaan met het oog op het kampioenschap gevraagd de overwinning aan zijn teammaat te geven. Het leidde tot woede onder de fans, maar op dit punt werden er nog geen regels overtreden. Tijdens de podiumceremonie overhandigde Schumacher echter zijn beker aan Barrichello, nadat hij hem op de hoogste trede van het podium hielp. De Italiaanse grootmacht ontving hiervoor een boete van 1 miljoen dollar.

Procedurefout Aston Martin - 450.000 dollar

Ook Aston Martin staat sinds kort relatief hoog op dit lijstje. De renstal van Lawrence Stroll - voorheen Force India en Racing Point - ging tegelijkertijd met Red Bull Racing op de bon vanwege een procedurefout rondom het budgetplafond voor 2021. De Britse formatie bleef onder de grens van 145 miljoen dollar, maar ging de mist in bij het inleveren van het papierwerk. Deze administratieve misser leverde het team een boete van 450.000 dollar op.

De roze Mercedes - 400.000 dollar

Voordat Lawrence Stroll het team opkocht en omdoopte tot Aston Martin, ging Racing Point in 2020 ook al eens voor een flink bedrag op de bon. Het team van Renault - inmiddels Alpine - diende tijdens het seizoen een protest in tegen de brake ducts van Racing Point, omdat deze gekopieerd zouden zijn van Mercedes. Het was een publiek geheim dat Racing Point voor de 2020-auto goed naar de Mercedes van 2019 had gekeken, maar in eerste instantie leek alles binnen de lijntjes te zijn gebeurd. De FIA ging echter mee in het protest van Renault, en deelde een boete van 400.000 dollar uit. Daarnaast moest Racing Point 15 punten in het constructeurskampioenschap inleveren.

USF1 Team - 309.000 dollar

De laatste boete in dit lijstje staat op naam van een team dat de startgrid nooit heeft gehaald: Het USF1 Team. De renstal zou naast Lotus, Virgin en HRT één van de vier nieuwe deelnemende teams aan het wereldkampioenschap van 2010 worden nadat er plannen waren gelanceerd voor een budgetplafond. Deze werden later echter weer geschrapt. USF1 had bij het aanbreken van de testdagen voor het 2010-seizoen echter nog altijd geen auto gereed, waarna ze een verzoek indienden om hun deelname door te schuiven naar 2011. De FIA wees dit af, diskwalificeerde ze van het 2010-kampioenschap en deelde een boete van 309.000 dollar uit.