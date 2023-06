Lars Leeftink

Fernando Alonso heeft beweerd dat Aston Martin moet stoppen met wachten tot Red Bull Racing fouten maakt en het heft in eigen hand moet gaan nemen. Dit zegt de tweevoudig wereldkampioen nadat de regerend kampioenen bij de constructeurs afgelopen weekend dankzij Max Verstappen hun achtste zege van het seizoen boekte, de honderdste zege van het team in de Formule 1.

Verstappen zorgde voor de negende zege op rij voor Red Bull, een evenaring van het record van het team, door op indrukwekkende wijze de Formule 1 Grand Prix van Canada te winnen. Alonso kwam op P2 terecht en kreeg het voor elkaar om rivaal Lewis Hamilton achter zich te houden. De Brit completeerde het podium. Alonso is echter niet tevreden met alleen podiumplaatsen. De 41-jarige coureur heeft tot nu toe in zes van de acht races in 2023 op het podium gestaan. Een zege boeken is echter nog niet gelukt. Sterker nog: in Montreal kwam Alonso voor het eerst echt in de buurt van Verstappen.

Alonso op zoek naar overwinningen

Alonso besprak het weekend in de BBC Checkered Flag podcast en zei het volgende over hoe hij denkt Red Bull en Verstappen te kunnen verslaan. "Het is al te vaak zo dat we hopen dat er iets met Red Bull gebeurt, wat nooit gebeurt. We moeten winnen op verdienste en ze wat onder druk zetten, misschien door een fout af te dwingen. Maar je weet dat ze snel zijn en op een gegeven moment moesten we Max laten gaan en ons richten op Lewis."

Alonso tevreden

Alonso was echter ook wel weer tevreden met het tempo dat getoond werd in Montreal, na een wat teleurstellend weekend in Spanje. “Ik denk dat dit zeker onze meest competitieve race van het jaar was. We zaten op slechts negen seconden van Max en we konden de rondetijden het grootste deel van de race evenaren. Ik ben erg blij met de auto, met de upgrades die we hier hebben gebracht. Er zullen nog meer kansen komen.”