Ferrari-teambaas Fred Vasseur is van mening dat de zeer sterke seizoensstart van Red Bull Racing laat zien dat de straf die het team heeft gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021, te licht was. Dat neemt niet weg dat de constructeurskampioen goed werk heeft geleverd met de RB19, aldus de Fransman.

Red Bull Racing is het Formule 1-seizoen van 2023 bijzonder dominant begonnen met drie overwinningen in drie races, nadat afgelopen jaar beslag werd gelegd op de wereldkampioenschappen bij de coureurs en de constructeurs. Met name zodra de DRS opengaat is de formatie uit Milton Keynes met kop en schouders sneller dan de rest van het veld. Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez is dan ook het te kloppen team, ondanks dat men een extra tien procent minder tijd in de windtunnel door mocht brengen vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021.

Straf Red Bull te licht

In gesprek met onder andere The Race krijgt Vasseur de vraag of hij de straf voor Red Bull Racing te licht vindt, of dat de formatie gewoon goed werk heeft geleverd: "Allebei. Ze hebben het goed gedaan, maar dit was geen straf. De straf was te licht", klinkt het. "Als je kijkt naar de mate van doorontwikkeling die we hebben gedurende een seizoen: het feit dat je tien procent vermindering hebt op het eind, dat is niet iets lineairs. Wat je daar bespaart kan je ergens anders aan uitgeven, bijvoorbeeld aan gewichtsbesparing."

Niet op zoek naar excuses

De Ferrari-teambaas vervolgt: "Ik denk niet dat het effect groot is. Als je bedenkt dat ze een voordeel hebben aan het begin van het seizoen omdat ze het jaar ervoor meer hebben uitgegeven... Ik wil niet zeggen dat ze het niet goed gedaan hebben want ik denk oprecht dat ze heel goed werk geleverd hebben met de auto. Ik ben niet op zoek naar excuses, dat is niet wat dit is. Maar als je mij vraagt of de straf te licht was, dan zeg ik ja."