Red Bull Racing lijkt komend weekend geen enkel risico te gaan nemen. Max Verstappen, drievoudig wereldkampioen en sinds afgelopen weekend winnaar van vijftig races in F1, krijgt volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko twee bodyguards mee tijdens het weekend in Mexico Stad.

Voorafgaand aan het weekend hebben veel mensen zich al zorgen gemaakt over de veiligheid van de Nederlander, wat ervoor zorgde dat onder meer Sergio Pérez al een oproep deed aan de fans om niet alleen de Mexicaan, maar ook Verstappen te steunen tijdens het raceweekend in Mexico. Ook de organisatie heeft al meerdere maatregelen genomen en wil een herhaling van de afgelopen seizoenen voorkomen. Toch neemt, ondanks alleen maatregelen, Red Bull geen risico.

Bodyguards voor Verstappen

Tegenover Bild maakt Marko duidelijk dat Verstappen twee bodyguards mee zal krijgen tijdens het raceweekend in Mexico. De Oostenrijker zegt dat Verstappen het er niet mee eens is, maar dat Red Bull zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid en gezondheid van de Nederlander rondom raceweekenden in de Formule 1. "Max wil dat eigenlijk niet en is ontspannen, maar we hebben een verantwoordelijkheid tegenover hem. Dus we willen het zekere voor het onzekere nemen."

Zo besluit Red Bull dus geen risico te nemen richting het negentiende raceweekend van het F1-seizoen, waar Verstappen als favoriet aan gaat beginnen. De Nederlander won vijftien van de achttien races in 2023 en stond zeventien keer op het podium. Na het weekend in Mexico zijn er nog drie raceweekenden te gaan: Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi.