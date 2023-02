Lars Leeftink

Zaterdag 11 februari 2023 18:40 - Laatste update: 19:11

George Russell is van mening dat het gat dat Mercedes aan het einde van het seizoen 2022 had richting Red Bull Racing ervoor zorgt dat de straf die het team gekregen heeft voor het overschrijden van de budgetcap in 2021 weinig impact gaat hebben.

In 2022 was nagenoeg alles positief voor Red Bull. Max Verstappen domineerde, won vijftien van de tweeëntwintig races en werd met gemak wereldkampioen. Red Bull zelf won het kampioenschap bij de constructeurs met net zoveel gemak. Toch was er, naast de rel tussen Sergio Pérez en Verstappen in Brazilië, nog een tweede smetje op het seizoen. Red Bull bleek in 2021 als enige de budgetcap te hebben overschreden. Na overleg tussen de FIA en Red Bull kreeg het team een geldboete van 7 miljoen dollar en minder testtijd in de windtunnel. Russell denkt dat ook de laatste straf, door veel mensen gezien als een straf met effect, weinig gaat uitvoeren.

Russell

Tegenover Auto, Motor und Sport vertelt Russell dat hij denkt dat de straf die Red Bull gekregen heeft in ieder geval een kleine impact gaat hebben. De Brit denkt echter niet dat het veel uit gaat maken. "Ik denk dat het een rol kan gaan spelen. Maar het voordeel van Red Bull is dat zij op zo'n hoog niveau zijn begonnen en daar de basis hebben gelegd. Wij gebruiken onze windtunneltijd om antwoorden te vinden. Bijvoorbeeld, is dat de richting die we op moeten gaan? Terwijl Red Bull, omdat zij vanaf het begin op het juiste spoor zaten, geen problemen hoeven op te lossen en enkel op zoek kunnen naar extra performance."

Uitleg

Russell legt vervolgens uit waarom het bestaande gat tussen Mercedes en Red Bull de reden is waarom de Brit denkt dat het weinig impact op het competitieve gedeelte gaat hebben. "Ook al klinkt het alsof wij veel meer windtunneltijd hebben, omdat zij het vorig jaar direct bij het juist eind hadden, denk ik niet dat het hen zoveel pijn zal doen als het op papier lijkt. Wij gebruiken die extra tien procent tenslotte waarschijnlijk om onze problemen op te lossen, die Red Bull al heeft opgelost."