De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft wijzigingen in de financiële reglementen doorgevoerd. Dit zal de kleinere teams meer mogelijkheden geven om geld te besteden aan hun eigen infrastructuur en faciliteiten.

Naast het gewone budgetplafond, wat een limiet is dat Formule 1-teams per seizoen aan de racerij en hun eigen team mogen besteden, is er ook een speciaal budgetplafond voor de infrastructuur en de faciliteiten in de fabriek: de zogenaamde CapEx. Williams probeerde in vergaderingen eerder dit seizoen de andere teams te overtuigen dat de limiet daarvan omhoog moet, omdat de Britse renstal qua infrastructuur flink achterloopt op de topteams. Onder andere Alfa Romeo, AlphaTauri, Alpine en McLaren zouden zich toen bij Williams hebben aangesloten.

Vergaderingen met F1 Commission

James Vowles gaf afgelopen februari, meteen nadat hij werd aangesteld als de nieuwe teambaas van Williams, aan dat het team hulp nodig heeft. Dus ook tijdens de vergaderingen met de F1 Commission afgelopen september bleef hij vechten voor veranderingen in de reglementen. "We kunnen niet vooraan meedoen met de faciliteiten die we in de fabriek hebben. Dat blijft vandaag de dag het geval. Dat is niet veranderd," zo legde hij toen uit. "Sommigen hebben het geld niet om [boven de CapEx-limiet] te besteden, sommigen willen dat geld niet besteden en anderen zijn weer bang voor verandering. Om dan samen in één ruimte binnen twee uur overeen te komen is dan gewoon niet mogelijk." Williams zou wel het budget hebben om de infrastructuur onder handen te nemen, dankzij de investeringen van Dorilton Capital, maar het kon dat geld dus niet besteden vanwege de limiet.

Aanpassing financiële reglementen

De FIA heeft nu echter veranderingen gemaakt aan de regels omtrent de CapEx. De autosportbond heeft Appendix 3 aan de financiële reglementen toegevoegd. De kleinere teams zullen vanaf 2024 meer geld mogen uitgeven aan de infrastructuur en faciliteiten dan de grotere teams. De budgetten zijn voor tot en met eind 2028 opgesteld door de autosportbond. Daarin zien we dat Red Bull, Mercedes en Ferrari ieder 51 miljoen euro mogen besteden in 2024 en 42 miljoen euro per jaar van 2025 tot en met 2028. AlphaTauri, Sauber, Haas en Williams mogen ieder 65 miljoen euro besteden in 2024 en 56 miljoen euro per jaar van 2025 tot en met 2028. Daartussenin vinden we McLaren, Alpine en Aston Martin.