Vincent Bruins

Donderdag 28 december 2023 18:38 - Laatste update: 18:49

De FIA heeft toegegeven dat het budgetplafond in de Formule 1 niet perfect is. Aan de ene kant wil de internationale autosportbond de teams niet teveel beperken in wat het mag doen in deze technische sport, maar aan de andere kant wil het de teams ook niet teveel vrijheid geven. En een perfecte oplossing zou er niet zijn.

Het budgetplafond werd voor het seizoen van 2021 geïntroduceerd. De FIA wilde op deze manier ervoor zorgen dat de kosten niet uit de hand zouden lopen. Het hoopte ook dat de beste teams met het meeste geld niet een te grote voorsprong zouden krijgen op de midden- en achterveldteams. In 2021 mocht een team niet meer dan 145 miljoen dollar (toentertijd 135 miljoen euro) besteden. Dit gaat elk seizoen weer vijf miljoen dollar naar beneden. Dat betekent dat de limiet qua kosten vorig jaar 140 miljoen dollar was en dit jaar 135 miljoen dollar.

Artikel gaat verder onder video

Geen geld voor upgrades

"Het probleem met de financiële reglementen is dat aan de ene kant iemand niet drie keer meer dan een ander kan uitgeven, wat goed is, maar aan de andere kant als je achter iemand ligt, kan je er niet alles tegenaan gooien om een upgrade te ontwikkelen," zo geeft Nikolas Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, toe tegenover Motorsport.com. "Vroeger begonnen sommige teams wel eens behoorlijk slecht aan een seizoen, omdat ze wellicht het project of concept of iets dergelijks verprutst hadden. Ze werden vervolgens in de eerste paar races verpletterd. Ik heb zo'n situatie al eens meegemaakt," vertelde de Griek die in het verleden als aerodynamicus werkte bij Benetton, Ferrari, McLaren en Manor.

OOK INTERESSANT: 'Sportief directeur Nielsen vertrekt na minder dan een jaar alweer bij FIA'

Lang en pijnlijk proces

Tombazis vervolgde: "Echter, toen ontwikkelde je gewoon enorme upgradepakketten voor Barcelona of Canada of zoiets, en in feite zou je dan de hele auto als een gek opnieuw ontwerpen in drie of vier maanden om vervolgens races te winnen gedurende het seizoen. De financiële reglementen beperken echter hoeveel upgrades je kan maken. Dus als iemand wat verder achterligt, dan is het een behoorlijk lang en pijnlijk proces om te herstellen." Dit zagen we dan ook afgelopen seizoen met Red Bull Racing dat met Max Verstappen domineerde. Mercedes en Ferrari wisten wat ze hadden kunnen doen om de zwakke punten van hun bolides op te lossen, maar dat kon simpelweg niet zonder de budgetcap te overschrijden. Op de vraag of het budgetplafond aangepast kan worden voor 2026, wanneer ook nieuwe technische reglementen geïntroduceerd worden, kon de FIA-topman geen antwoord geven: "Er is een dunne lijn tussen teveel beperkingen [en teveel vrijheid] - en dit is duidelijk een technische sport en dat moet het ook blijven. Maar aan de andere kant kan het met teveel vrijheid zijn dat de gaten erg groot worden tussen de auto's en het is erg lastig om die richting op te gaan. Ik denk dat er geen perfecte oplossing is."