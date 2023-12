Lars Leeftink

Zaterdag 23 december 2023 17:48 - Laatste update: 17:49

Steve Nielsen, die nog niet eens een jaar sportief directeur bij de FIA was, is alweer vertrokken. Het autosportorgaan, dat momenteel bezig is met de voorbereidingen op het seizoen 2024, moet daardoor plotseling op zoek naar een opvolger.

Dit weet de BBC zaterdag te melden. Nielsen werd in januari aangesteld als sportief directeur met als doel om race control te verbeteren. Dit naar aanleiding van behoorlijk wat controversie gedurende de afgelopen seizoenen in de Formule 1. Toch blijkt, zo meldt het Britse medium, de FIA niet echt geluisterd te hebben naar Nielsen. "F1-insiders hebben BBC Sport verteld dat Nielsen het gevoel had dat de FIA niet bereid was om de veranderingen door te voeren die volgens hem nodig waren om de wedstrijdleiding geschikt te maken voor het beoogde doel."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen verwacht veel van McLaren in 2024: "Kunnen sterk zijn volgend jaar"

Coureurs waren blij met Nielsen

De coureurs, onder leiding van GPDA-president (vakbond coureurs) George Russell, waren te spreken over Nielsen en vonden dat hij bezig was met problemen actief aan te pakken. Daarnaast werd Nielsen gerespecteerd door veel mensen binnen de paddock, maar dit bleek voor de FIA niet genoeg om zijn voorstellen te vertrouwen en door te voeren. De vraag is nu vooral wie zijn rol over gaat nemen vanaf januari, als deze rol überhaupt nog onderdeel van de organisatie van de FIA gaat blijven.

Carriere Nielsen

Nielsen is een bekende in de sport. Hij was onder meer sportief directeur van teams als Tyrell, Benetton, Renault en Williams en was dus erg actief bezig in de koningsklasse. Daarna besloot hij bij F1 te gaan werken als sportief directeur door de komst van Liberty Media. Hij speelde onder meer een belangrijke rol tijdens de periode waarin corona de wereld domineerde. Nielsen was belangrijk in het organiseren van een seizoen in 2020, toen corona zeker aan het begin en het einde van het jaar de wereld in zijn greep had. Daarna ging hij dus naar de FIA, maar dit is dus duidelijk geen succes geworden.