Lars Leeftink

Zaterdag 23 december 2023 17:01

Max Verstappen heeft in 2023 amper tot niets te vrezen gehad van andere teams en coureurs, iets wat zeker op zondag tijdens de races in F1 het geval was. Toch wijst hij voor 2024 een grote concurrent aan die het de drievoudig wereldkampioen wellicht lastig kan maken: McLaren.

Verstappen is sinds 2015 actief in F1 en mocht tijdens het seizoen 2016 zijn debuut maken namens Red Bull. De Nederlander zag vervolgens Mercedes met Lewis Hamilton lang domineren, maar eind 2021 kreeg de Nederlander dan eindelijk zijn kans om wereldkampioen te worden. Het was meteen raak, waarna hij in 2022 en 2023 met verschillende records en complete dominantie zijn tweede en derde titel veroverde. In 2024 zal Verstappen met Red Bull wederom de favoriet zijn, maar de Nederlander verwacht meer uitdaging van andere teams.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Domenicali over sprintraces in F1: 'Nadenken over veranderingen en ander format'

Verstappen over McLaren

In de podcast van Red Bull, Talking Bulls, laat Verstappen zich na een succesvol seizoen 2023 uit over 2024. De Nederlander geeft toe dat ze eigenlijk niet echt een uitdager hadden in 2023, zeker op zondag. Toch kan Verstappen wel een team aanwijzen waar hij begin 2024 het meest op gaat letten. "Wij waren het enige team dat het hele jaar door echt consistent was. Achter ons wisselde het steeds. Het zal allemaal afhangen van hoeveel de anderen zich tijdens de winter verbeteren. Het meest indrukwekkend was zonder twijfel McLaren, dus het lijkt erop dat ze heel sterk kunnen zijn volgend jaar."

Elk seizoen weer leveren

Verstappen heeft inmiddels genoeg ervaring opgedaan om te weten wat ervoor nodig is om elk jaar weer voorin mee te doen in F1. De Nederlanders stelt dan ook dat zijn verwachtingen voor 2024 zijn dat het niet op dezelfde manier zal gaan als in 2023. "Elk jaar is een beetje anders, maar je vertrouwt veel op je ervaring. Ik heb al veel meegemaakt in mijn F1-carrière. Je weet dat als je voor het kampioenschap wilt vechten, de auto het belangrijkste is. Maar je prestaties moeten heel consistent zijn en dat is iets wat ik in 2024 opnieuw zal proberen voor elkaar te krijgen.”