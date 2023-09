Budgetcap, windtunneltijd en nieuwe auto's: hebben de regelwijzigingen van de FIA gewerkt?

Lars Leeftink

De afgelopen jaren heeft de FIA veel pogingen gedaan om de Formule 1 spannender te maken, een discussie die dit jaar weer vaak gevoerd wordt dankzij uitspraken van fans, coureurs en teams over de dominantie van Red Bull en vooral Max Verstappen. Zijn de ingrepen van het autosportorgaan, een paar jaar na invoering, geslaagd?

De Formule 1 is een sport die, zeker sinds het invoeren van het nieuwe puntensysteem, veel dominante coureurs en teams heeft gekend. Voor het moderne puntensysteem gaf Michael Schumacher al een voorproefje van hoe het de jaren daarna zou gaan. Sebastian Vettel en Lewis Hamilton zouden de Formule 1 domineren met Red Bull en Mercedes respectievelijk, iets wat nu dus weer het geval is dankzij de bizarre prestaties van Verstappen dit seizoen. De Formule 1 heeft er, samen met de FIA, wel voor proberen te zorgen dat de spanning toe zou nemen. De vraag is: is dit gelukt?

FIA grijpt in

Sinds het seizoen 2021 is de FIA begonnen met de invoering van de budgetcap, in een poging om samen met de nieuwe auto's (2022) en de verdeling van de windtunneltijd op basis van de stand bij de constructeurs, de spanning in de Formule 1 te vergroten en het vermaak tijdens de race verbeteren door inhaalacties te stimuleren. Sommige ingrepen van de FIA en de Formule 1 hebben tot nu toe gewerkt, terwijl andere ingrepen nog geen effect hebben gehad.

Budgetcap 2021

In het seizoen 2021 bleek het voor zowel de FIA als voor de teams nog even wennen te zijn. Drie teams hielden zich in totaal niet aan de budgetcap, waarvan Williams en Aston Martin alleen procedurele fouten hadden gemaakt. Zij kregen dan ook een minder zware straf. Red Bull ging als enige team minimaal over de budgetcap heen. Het team kreeg 10% minder testtijd in de windtunnel en daarnaast een boete van 7 miljoen dollar. Deze boete telde echter niet mee in de budgetcap van 2022, iets wat op veel kritiek kon rekenen van de andere teams.

Budgetcap 2022

In 2022, het eerste seizoen van het nieuwe tijdperk in de sport met nieuwe auto's, bleek er echter verbetering te zijn en ging geen enkel team over de budgetcap heen. Er waren in de maanden voor het openbaren van het rapport al geruchten dat er drie teams over de budgetcap zouden zijn gegaan, maar van deze geruchten bleek dus niets te kloppen. Alle teams bleken de regels beter te kennen en zich aan de limiet te hebben gehouden, ondanks dat de FIA strenger begon te letten op trucjes om de budgetcap te omzeilen. Zo gebruikte de FIA Whatsapp-berichten van werknemers van F1-teams om onderzoek te doen en werd er strenger gekeken naar andere raceklassen waar teams actief zijn en via deze weg informatie verzamelde die ze ook in de Formule 1 konden gebruiken.

Nieuwe auto's

De nieuwe auto's die in 2022 in gebruik zijn genomen, hebben statistisch gezien gezorgd voor meer inhaalacties tijdens races dan in 2021 het geval was. Het seizoen 2023 is nog bezig, dus het is lastig om te zeggen of dit gedurende dit seizoen ook het geval zal zijn. Toch zijn er, ondanks deze statistiek, veel klachten vanuit de coureurs over de auto's van het nieuwe tijdperk, vooral vanwege het zicht in de auto. Toch zijn ook de coureurs echter nog niet zo zeker van het feit dat het makkelijker is om in te halen met de nieuwe auto's.

Windtunneltijd

Wat wel blijkt te hebben gewerkt, iets waar in 2023 al bewijs van is, is het verdelen van de testtijd in de windtunnel op basis van de uitslag bij de constructeurs. Het team dat wereldkampioen wordt bij de constructeurs krijgt 70% van de tijd, terwijl het team dat als laatste eindigt 115% krijgt. Mede hierdoor is de strijd achter Verstappen en Red Bull spannender dan ooit en hebben wel al tien verschillende coureurs en zes verschillende teams op het podium gezien in 2023. Aston Martin kon voordat het seizoen überhaupt begonnen was de aansluiting al vinden met Ferrari en Mercedes. McLaren en Alpine kregen het gedurende het seizoen voor elkaar om aan te sluiten en om podiumplekken te strijden.

Het volgende team dat hier een kanshebber voor lijkt te zijn, is Williams. Het team is dankzij Alex Albon al vaak in de top tien te vinden en heeft ook komende winter weer veel testtijd in de windtunnel om eenzelfde stap te zetten als Aston Martin dit jaar gezet heeft.

Conclusie

Daar waar de FIA en de Formule 1 vooral een slag lijken te hebben geslagen met het verdelen van de tijd in de windtunnel, is er wat betreft de auto (zeker als het aan de coureurs ligt) en de budgetcap nog wel wat werk te verrichten. Echt veel effect lijkt de budgetcap namelijk nog niet gehad te hebben, terwijl ook de straf mocht de budgetcap overschreden worden er niet voor heeft gezorgd dat Red Bull wat van zijn voordeel kwijt is geraakt. Sterker nog: het team is alleen maar verder uitgelopen op de rest van het veld. Een paar regels van de FIA hebben dus wel voor verandering gezorgd, maar andere hebben tot nu toe hun doel nog niet bereikt.

