Daar waar de FIA het team van Andretti met open armen lijkt te ontvangen, is de FOM nog wat huiverig. Volgens het Duitse Auto Motor und Sport kan de FOM echter een toetreding van Andretti niet tegenhouden en dat heeft alles te maken met een richtlijn die binnen de EU geldt.

De deelname van extra teams in de Formule 1 is al langer een heet hangijzer binnen de sport. Zo zou niet alleen Andretti geïnteresseerd zijn in een deelnamebewijs, ook het team van Hitech GP zou uitkijken naar een deelname in de Formule 1. Het reglement laat twaalf teams toe, maar de FOM lijkt wat huiverig te zijn voor extra renstallen. Ook de teams zijn wat voorzichtig en dat heeft mogelijk te maken met het delen van de prijzenpot.

Artikel 2

Het doorgaans goed ingevoerde Duitse medium wijst naar een verplichte wijziging die de FIA in 2000 moest doorvoeren in de sportwet. De richtlijn, onder gebracht in artikel 2, bepaalt dat de deelname van een team niet kan worden verhinderd of belemmerd, tenzij de vereniging veiligheidsredenen vermeldt of een legitieme zorg heeft dat de deelname het eerlijke en ordelijke proces in gevaar zou brengen.

Angst voor rechtszaken

Bovenstaande geldt dus ook voor het team van Andretti en mocht de FIA het groene licht geven, dan wordt het met de beargumentatie moeilijk voor de Formule 1 om een deelname te weigeren. Daarnaast speelt naam van Andretti ook nog een rol. Samen met General Motors trekt de partij op en omdat het een grote naam is in de autosportwereld, zou een uitsluiting van de sport toch wel wat vraagtekens oproepen. De FIA is daarnaast bang voor rechtszaken, als één van de afgewezen partijen de uitslag van de aanvraag niet accepteert.