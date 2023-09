Remy Ramjiawan

Donderdag 7 september 2023 11:15

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft de opmerking van Toto Wolff over het record dat Max Verstappen in Monza wist te bereiken ook gehoord. De teambaas van Mercedes bagatelliseerde de overwinningsreeks van de Nederlander, die in Italië de tien wist te bereiken, en volgens Marko is die opmerking veelzeggend over de houding van Mercedes.

Het Oostenrijkse team domineert het 2023-seizoen, want voorlopig zijn alle overwinning naar Red Bull gegaan. Verstappen lijkt daarnaast ook in bloedvorm te zijn, want sinds de Grand Prix van Miami, is de Limburger niet meer weg te slaan van de bovenste trede. In Zandvoort werd het record van Sebastian Vettel geëvenaard en voor de neus van de Tifosi, wist Verstappen als enige Formule 1-coureur ooit, tien zeges achter elkaar te pakken.

Artikel gaat verder onder video

'Wij kijken naar onszelf'

Wolff gaf na afloop van de race in Italië aan dat de zegereeks van Verstappen vooral interessant was voor Wikipedia en dat niemand dit zou lezen. Het toont volgens Marko perfect de houding van Mercedes aan. "Dit is precies het verschil. Wij kijken naar ons eigen team en proberen zelf zo goed mogelijk te presteren", zo opent de adviseur bij Motorsport.com. "Wij zijn niet met Mercedes bezig zolang ze geen serieuze tegenstander zijn. Wij kijken naar onszelf, we doen ons best en we creëren geen verhalen om niets zoals zij dat doen."

Vettel duimt voor grotere zegereeks

Daar waar Mercedes het record bagatelliseert, was de vorige recordhouder, Sebastian Vettel, juist één van de eerste met de felicitaties aan het adres van de Nederlander en Red Bull Racing. Volgens De Telegraaf heeft de viervoudig kampioen daarnaast bij Marko aangegeven om nu ook gelijk door te pakken en het record uit te breiden naar twaalf zeges of meer.