Volgens McLaren-CEO Zak Brown zou de Formule 1 er goed aan doen om de regels omtrent het testen, maar ook voor de ontwikkeling van de auto wat te versoepelen nu er een budgetcap is. De CEO stelt dat ieder team de vrijheid zou moeten hebben om hun budget op hun eigen manier uit te geven, zonder beperkingen van de sport zelf.

Daar waar teams in het verleden ongelimiteerd geld konden uitgeven om hun bolide's te ontwikkelen, is daar sinds 2021 een limiet op gekomen. Het is allemaal bedoel om een gelijker speelveld te creëren binnen de koningsklasse. Toch stond de Formule 1 ook altijd bekend als een innovatieplatform en gezien de beperkingen qua ontwikkelingstijd, maar ook voor het ontwerp van de auto, komt die pijler - volgens Brown - onder druk te staan.

Meer vrijheid binnen budgetcap

Na de eerste vrije training waarin Lando Norris de derde tijd wist te rijden en Oscar Piastri op plek zeven wist te eindigen, legt Brown bij Sky Sports F1 zijn idee uit. De Amerikaanse CEO vindt dat, nu er een budgetcap is, het duidelijk is voor de teams welk bedrag ze maximaal mogen spenderen. Hoe dat geld dan vervolgens wordt uitgegeven, daarin vindt hij dat er nog wat vrijheid mag komen.

Op dit moment stelt de sport eisen aan hoe een Formule 1-auto eruit moet zien en dat kan volgens hem worden losgelaten. Ook het aantal testuren buiten het circuit om, zou volgens Brown de verantwoordelijkheid van de teams moeten worden. In zijn ogen kan dat leiden tot verschillende ontwerpen van de Formule 1-auto's, waardoor het uiterlijk ook weer anders kan zijn. Daarmee zou de innovatie weer terugkeren in de sport, zo meent hij.

Red Bull focust op 2024

Het team uit Woking strijd samen met Ferrari, Aston Martin en Mercedes om de plekken achter Red Bull. Brown vermoedt dan ook dat het Oostenrijkse team allang de aandacht heeft verlegd naar volgend jaar en gezien de huidige dominantie maakt hij zijn borst al nat: "Ben een beetje bang voor waar ze mee gaan komen."