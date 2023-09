Remy Ramjiawan

Donderdag 21 september 2023 11:47 - Laatste update: 13:25

Hoewel er officieel nog niets is bevestigd door AlphaTauri en Yuki Tsunoda legt de Japanner in gesprek met Viaplay uit dat hij vooral uitkijkt naar de aankondiging van zijn contractverlenging. Daarmee hint de 23-jarige coureur op de onderhandelingen die al afgerond zijn en dat hij ook volgend jaar in de AlphaTauri zou zitten.

Nu de Formule 1 naar de eindfase van het kampioenschap toe werkt, wordt er veel gespeculeerd over de stoeltjes van volgend jaar. Bij het zusterteam van Red Bull Racing zijn er een aantal gegadigden voor de stoelen. Zo is Tsunoda nog altijd van plan om volgend jaar bij het team te rijden en Daniel Ricciardo hoopt ook nog altijd op een langer verblijf bij het Italiaanse team. Daarnaast heeft Liam Lawson zich in de afgelopen races in de kijker gereden en het is dus maar de vraag wie volgend jaar voor het team zal gaan rijden.

Tsunoda richt zich op aankondiging i.p.v. bevestiging van contractverlenging

In gesprek met Viaplay legt Tsunoda uit dat hij elk jaar hetzelfde verhaaltje krijgt voorgeschoteld. Op de vraag hoe de onderhandelingen verlopen, reageert Tsunoda: "Ja, het is altijd al zo geweest. Het is altijd hetzelfde of je een contract krijgt, ja of nee. Ik begin eraan te wennen." Vervolgens gaat Tsunoda verder en wijst hij naar de aankondiging van zijn contractverlenging en niet zozeer op de bevestiging, wat suggereert dat alles al in kannen en kruiken is. "Laten we kijken hoe de aankondiging gaat, want ik weet niet precies wanneer het bekend gemaakt wordt. Hopelijk is het deze week, want voor een Japanse coureur, denk ik dat de Japanse fans, het ook wel willen weten", aldus Tsunoda.

Tweede zitje bij AlphaTauri

Mocht Tsunoda daadwerkelijk zijn zitje voor volgend jaar behouden, dan blijft de vraag over wie er naast hem zal plaatsnemen. Alle pijlen lijken te wijzen naar Ricciardo, toch heeft Lawson in Japan ook bekend gemaakt dat hij mikt op een vast zitje. Een rol als reservecoureur, daar zou hij niet tevreden meer mee zijn.