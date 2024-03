Red Bull-topman Helmut Marko vertelt onder de indruk te zijn van de recente performance van Yuki Tsunoda. Volgens de Oostenrijker is de Visa Cash App RB-coureur absoluut "volwassen geworden", en geeft dat vertrouwen voor de toekomst.

Yuki Tsunoda is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Visa Cash App RB, het zusterteam van het grote Red Bull Racing. Waar de 23-jarige Japanner vanaf dag één liet zien over de juiste snelheid te beschikken, zijn er eigenlijk altijd twijfels geweest over of hij ooit door zou kunnen stromen naar de Oostenrijkse grootmacht. Dit vooral vanwege het explosieve karakter van Tsunoda, wat soms tot wat onvolwassen uitbarstingen op de baan of over de boordradio leidt.

Speciaal karakter Tsunoda

Op dat vlak lijkt de Japanner echter behoorlijk aan de weg te timmeren, zo vindt in ieder geval Helmut Marko. Tsunoda kende na afloop van de race in Bahrein nog een incident met teammaat Daniel Ricciardo, maar toch is de Red Bull-topman onder de indruk: "Hij heeft de juiste snelheid en een heel speciaal karakter.", klinkt het tegenover Servus TV. "Hij laat zich niet in een hokje stoppen, en sommige mensen houden daar niet zo van. Maar wat doorslaggevend is, is de snelheid."

Vertrouwen voor de toekomst

Marko vervolgt: "Ik heb ook gelezen dat hij de grote favoriet is onder jonge fans. Tsunoda rijdt consistent goede rondetijden. Toen [Nico] Hülkenberg hem aanviel, reageerde hij direct en reed hij drie seconden weg. De Haas is een snelle auto, maar Yuki was het hele weekend foutloos. Dat is een bevestiging dat hij absoluut een volwassen Formule 1-coureur is. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst", doelt hij op een mogelijk zitje bij Red Bull Racing. Tsunoda staat met zes punten op de elfde plaats in het wereldkampioenschap. Bij zijn meer ervaren teamgenoot staat de teller nog op nul.

