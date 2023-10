Vincent Bruins

Andretti Autosport is door de FIA goedgekeurd als elfde team in de koningsklasse. Nu moet Formula One Management nog beslissen of het de Amerikanen wil toelaten. Max Verstappen laat weten Andretti in ieder geval te willen verwelkomen.

Vier potentiële teams hadden zich bij de FIA gemeld en werden vervolgens geëvalueerd om mogelijk een plekje te verdienen in de Formule 1. Hitech Grand Prix, LKYSUNZ en Rodin Carlin werden afgewezen, maar Andretti Autosport, wat momenteel een rebranding naar Andretti Global ondergaat, werd wel toegelaten. Nu is het aan het FOM om te beslissen of ze de Amerikaanse renstal als elfde team in de Formule 1 willen hebben. Andretti is zeker geen onbekende naam in de autosport. Mario Andretti werd wereldkampioen in 1978 en Michael Andretti, de baas van Andretti Global, stond op het podium in de Italiaanse Grand Prix van 1993. Daarnaast waren ze als coureurs sterren in de IndyCar (CART) en zijn ze als team actief in onder meer de Formule E en IMSA naast de IndyCar Series.

Andretti is een grote naam

"Het is altijd lastig voor mij om over dit soort dingen iets te zeggen, omdat ik geen teameigenaar ben. Ik ben slechts een coureur," vertelde Verstappen over Andretti als elfde team tegenover Sky Sports in aanloop naar de Grand Prix van Qatar. Er gaan geruchten door de paddock dat niet iedere renstal blij is met een extra team in de Formule 1. Dan zal het prijzengeld namelijk over elf in plaats van tien teams verdeeld moeten worden en krijgt ieder van de huidige teams dus een kleiner deel. "Qua competitie is het waarschijnlijk wel mooi en ik denk, van wat ik heb gezien en gehoord, en daarom is het erg lastig om het complete plaatje te begrijpen, maar van wat ik heb gezien en gehoord, ziet het er allemaal heel professioneel uit. Ze willen echt hun intrede maken. En natuurlijk met de Andretti-naam, het is een grote naam en ze hebben al veel bereikt in de autosport. Dus ja, ik zou ze zeker graag hier willen zien, maar ik maak de beslissing niet over dit soort dingen. De FIA, de teams, F1 als geheel, zij moeten de knoop doorhakken."