Remy Ramjiawan

Donderdag 5 oktober 2023 11:17

Volgens Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll heeft de Formule 1 geen behoefte aan een elfde team. De Canadees is van mening dat 'iets wat niet kapot is, niet gerepareerd hoeft te worden', daarmee doelend op de goedkeuring van de FIA op de aanvraag van Michael Andretti.

Afgelopen maandag gaf de FIA dan eindelijk haar akkoord voor de toelating van Andretti Formula Racing LLC tot de Formule 1. Daarmee staat de Amerikaan met één binnen in de sport, want nu breekt fase drie van het toelatingsproces aan: het overtuigen de FOM en daarmee de andere teams. In januari opende de FIA fase 1 van het proces, wat simpelweg het openen van de deuren was. Fase 2 was of een team het financiële plaatje bij elkaar kon brengen, maar ook om te laten zien dat een nieuwe renstal niet direct het lachertje van de competitie wordt. De lastigste en moeilijkste horde die genomen moet worden, is toch de goedkeuring van de teams, die lijken vast te willen houden aan tien renstallen.

'Iets wat niet kapot is, hoeft niet gerepareerd te worden'

Stroll is één van de belanghebbende, als eigenaar van het team van Aston Martin. Bij Sky Sports F1 geeft hij aan dat Andretti, wat hem betreft, geen goedkeuring van de FOM krijgt. "Ik denk dat de Formule 1 op dit moment in volle bloei staat, de sport is nog nooit zo goed geweest en ik geloof dat als het niet kapot is, je het ook niet hoeft te repareren", zo legt hij uit. "Dus ik ben er sterk van overtuigd dat het op dit moment heel goed werkt met tien teams en ik denk dat het zo moet blijven", zo bevestigt hij zijn standpunt.

Formule 1 groeit, ook zonder Andretti

De sport heeft met Liberty Media als eigenaar, de koers naar de Verenigde Staten uitgestippeld en in 2023 hebben we zelfs drie races in het land. Volgens Stroll is die groei te danken aan de huidige teams en ook daarom is een nieuwe formatie niet nodig. "Er zijn nog nooit zoveel fans geweest, toeschouwers bij races, het publiek is het hoogste aantal dat het ooit is geweest. Ik blijf een substantiële groei zien, vooral in de Verenigde Staten, wat de grootste consumentenmarkt ter wereld is", aldus Stroll.