Lars Leeftink

Zaterdag 11 februari 2023 17:51 - Laatste update: 17:56

Het Formule E-seizoen 2023 is inmiddels vier races oud dankzij de E-Prix van India die dit weekend werd verreden. De stand van zaken in beide klassementen van de Formule E is daardoor als volgt. Na elk raceweekend wordt dit artikel bijgewerkt

Nadat Jake Dennis en Pascal Wehrlein de eerste drie races van het seizoen hadden gedomineerd, kwam hier in India een einde aan. Jean-Eric Vergne bleek na 46 minuten racen het snelst te zijn in Hyderabad, waar de eerste Formule E-race ooit in India werd verreden. De Fransman won voor Nick Cassidy en Antonio Felix da Costa. Wehrlein werd vierde, Dennis zestiende. Dennis scoorde geen punten in India, waardoor Wehrlein met 80 punten nog steviger bovenaan staat. Dennis staat met 62 punten nog steeds op P2, gevolgd door Vergne en Sebastien Buemi (31 punten). Robin Frijns reed ook in India niet mee en staat daardoor samen met Maximilian Gunther, Nico Muller en Kelvin van der Linde met nul punten onderaan in het kampioenschap.

Constructeurs

Bij de constructeurs zijn er twee teams uit de startblokken geschoten. Andretti doet het door de prestaties van Dennis uitstekend, maar staat met 78 punten nu wel tweede. Porsche, dat dus in onder meer Saoedi-Arabiƫ twee keer won met Wehrlein, staat met 101 punten stevig bovenaan. Daarna is het Envision Racing (dankzij Buemi en Cassidy) dat met 59 punten op P3 staat voor McLaren (dankzij Jake Hughes en Rene Rast) met 53 punten en Jaguar Racing (dankzij Sam Bird en Mitch Evans) met 42 punten. Het enige team dat nog geen punten heeft gescoord is ABT Cupra, het team van Frijns.

After his @GreenkoIndia #HyderabadEPrix victory, @JeanEricVergne leaps to third place in the Drivers' Championship! šŸ™Œ@PWehrlein and @PorscheFormulaE comfortably lead the Drivers' and Teams' Standings after Round 4 šŸ‡®šŸ‡³ — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 11, 2023

