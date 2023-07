Jeen Grievink

Maandag 31 juli 2023 14:34 - Laatste update: 14:36

Het was vorig jaar een veelbesproken probleem, maar tegenwoordig horen we er nauwelijks meer iets over: porpoising. Toch heeft Mercedes er op Spa-Francorchamps plots weer mee te maken gekregen. Toto Wolff noemt het "frustrerend" om zo de zomerstop in te moeten en Lewis Hamilton zegt te "bidden" voor verbetering.

Porpoising, ofwel het stuiteren van de auto's op de baan, was vorig jaar een veelbesproken probleem binnen de Formule 1. Diverse teams zagen hun bolides op en neer gaan op de verschillende circuits en dit zorgde voor de nodige issues. Anno 2023 horen we weinig meer over dit probleem en lijken de meeste teams het ook onder controle te hebben, maar Mercedes kreeg er op Spa-Francorchamps plots toch weer mee te maken. Zowel Wolff als Hamilton zitten met hun handen in het haar en eerstgenoemde vindt het "frusterend" om met dit probleem in het achterhoofd de zomerstop in te moeten gaan. Hamilton kan op zijn beurt alleen maar "bidden" dat het snel wordt opgelost.

Mercedes "stuitert gewoon letterlijk op ieder recht stuk"

"De belangrijkste beperkende factor van vandaag en gisteren, was het stuiteren", zo erkende Wolff na afloop van de Belgische Grand Prix. "De auto stuitert gewoon letterlijk op ieder recht stuk. Zelfs Blanchimont was een bocht waar Lewis moest liften, terwijl dat normaal gesprokken volgas is. Je stuitert op het rechte stuk, je banden raken oververhit tijdens het remmen, dus het is een vicieuze cirkel." Volgens Wolff komt de terugkeer van het oude probleem - Mercedes had vorig seizoen immers het meeste last van porpoising - op een ongunstig moment, zo vlak voor de zomerstop.

Hamilton weet niet waar probleem plots vandaan komt

"Het was dit weekend de belangrijkste beperkende factor en het is frustrerend om op deze manier aan de zomerstop te beginnen", zo zegt Wolff. Ook Hamilton maakt zich op zijn beurt zorgen over de stuiterende W14. Op de vraag van Sky Sports of hij al weet waar het probleem vandaan komt, antwoordt de Brit: "Ze weten het niet. Voor mij is het een punt van zorg, maar we zullen aankomende week de gegevens doornemen en proberen uit te zoeken wat we kunnen doen voor de volgende race."

Hamilton bidt voor snelle oplossing

Hamilton hoopt dat er spoedig verbetering optreedt, ook op andere gebieden van de auto, maar weet dat hij niet meer kan doen dan bidden. "Ik weet wat ik wil, ik bid ervoor en ik wacht gewoon op de dag dat we het gaan krijgen", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.