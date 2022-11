Lars Leeftink

Zondag 6 november 2022 15:27 - Laatste update: 15:34

Adrian Newey vindt het opvallend dat veel teams porpoising in 2022 niet aan zagen komen en voor het merendeel pas laat in het seizoen (of dankzij reglementswijzigingen van de FIA) een oplossing vonden voor het probleem.

In gesprek met Auto, Motor und Sport zegt Newey, die ook de auto voor 2022 ontworpen heeft, dat hij verrast is over het feit dat veel teams geen voorbereidingen hadden getroffen. Het kwam voor veel teams als een verrassing, iets wat Newey niet snapt. Newey zag porpoising namelijk al eerder de Formule 1 domineren, in de jaren 80. "Ik had een basiskennis van het grondeffect-principe en ook van het fenomeen dat we veertig jaar geleden al porpoising noemden. Hoogstens verbaasde de mate me. Eigenlijk had iedereen het moeten weten. Het is een fenomeen dat in de genen van deze auto's zit." Onder meer Mercedes en Ferrari hadden enorm veel problemen met porpoising gedurende 2022.

Red Bull

Vanwege de kennis van Newey kon Red Bull eigenlijk het hele seizoen zonder al te veel porpoising te werk gaan. "Er waren manieren om het te voorspellen en we kregen het relatief snel onder controle. Met onze upgrade op de laatste dag van de test in Bahrein, hadden we het zo veel beperkt, dat we er geen last meer van hadden. Als je die lijn overschrijdt, krijg je stuiteren. Het vinden van het juiste compromis tussen downforce en stuiteren is niet makkelijk. Onze eerste poging was dan ook niet stabiel genoeg."

Andere oorzaak

Niet alleen aerodynamica is oorzaak van het gestuiter, aldus Newey. "Bij Fittipaldi hebben we ooit geëxperimenteerd met rubberen veren, maar dat maakte het stuiteren alleen maar erger. Het was een goede les dat ook de mechanica van de auto een rol speelt. De kunst is om het beste compromis te vinden tussen rijhoogte, downforce en stuiteren. Veertig jaar geleden hadden we natuurlijk niet de simulatietools van vandaag de dag. Aan de andere kant boden de regels meer vrijheid. Het ontwerp van de tunnels onder de auto gaf ons bijvoorbeeld efficiëntere manieren om het probleem op te lossen."