Lars Leeftink

Dinsdag 27 december 2022 12:19 - Laatste update: 13:01

Pat Symonds, Chief Technical Officer van F1, heeft zich beklaagd over Mercedes en vooral de reactie van de FIA. Beide partijen waren tijdens de eerste seizoenshelft om verschillende redenen vooral bezig met porpoising, en volgens Symonds niet op de juiste manier.

De nieuwe reglementen moesten ervoor zorgen dat de races gedurende het seizoen spannender werden. Daar slaagde de FIA in, want er waren 30% meer inhaalacties vergeleken met vorig jaar. Toch was het na de testdagen ook wel duidelijk dat porpoising terug was in de Formule 1. Het leverde zeker Mercedes veel problemen op, waarna de FIA met nieuwe reglementen besloot te komen om de veiligheid van de coureurs te waarborgen. De nieuwe reglementen werden na de zomerstop (Grand Prix van Belgiƫ) ingevoerd en verminderde porpoising flink.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner zag Red Bull 'mentale tik' uitdelen aan Ferrari in Imola

Porpoising

Tegenover Auto, Motor und Sport zegt Symonds, onderdeel van de organisatie van de Formule 1 en betrokken bij het opstellen van de nieuwe reglementen, dat de F1-auto's en het autosportorgaan het lastig hadden met porpoising. ā€œHet lijdt geen twijfel dat het stuiteren de zaken heeft veranderd.ā€ Hoe is dit vervolgens door de FIA aangepakt? "Wij hebben het voornamelijk opgelost in de vorm van CFD-simulaties. U kunt zich voorstellen dat bij twee complete auto's ongelooflijk grote hoeveelheden gegevens en complexe software betrokken zijn. Dit gaat natuurlijk gepaard met risico's. CFD is nog steeds niet zo goed als de werkelijkheid. Er zijn beperkingen. Mijn team van vijf aerodynamici heeft eerder in de Formule 1 gewerkt en zij waren ermee vertrouwd en hebben tijdens hun werk een aantal van die beperkingen geminimaliseerd. Dat deel van het plan werkte echt goed."

Mercedes

Het was Mercedes dat gedurende de eerste helft van het seizoen het meeste klaagde over porpoising en de effecten ervan. Lewis Hamilton en George Russell lieten na de GP van Azerbeidzjan weten fysiek ongemakken over te houden aan de race dankzij porpoising. Het was ook de auto van Mercedes dat het meeste last had van porpoising en het meeste profiteerde van de nieuwe reglementen die vanaf de Grand Prix in BelgiĆ« doorgevoerd werden. Ook Symonds zag dit en irriteerde zich aan het feit dat de FIA na veel commentaar vanuit Mercedes de regels besloot aan te passen. ā€œIk denk dat ze [Mercedes] een beetje overdreven hebben na Bakoe. In Bakoe zagen we de ergste effecten omdat een team iets probeerde dat niet werkte en vervolgens vrij luidruchtig naar buiten trad. Als mensen niet hadden ingegrepen, waren de problemen opgelost. De meeste teams begrijpen nu hoe ze het stuiteren moeten controleren.ā€ Ook richting 2023 gaat de FIA regelwijzigingen doorvoeren om porpoising verder te verminderen.