Christian Horner heeft een specifiek raceweekend aangewezen waarin Red Bull concurrent Ferrari als team een 'mentale tik' uitdeelde. Red Bull had in 2022 niet Mercedes, maar de Italiaanse renstal als voornaamste uitdager.

Al snel in 2022 bleek namelijk dat Red Bull in 2022 het meest te vrezen had van Ferrari, dat uit de startblokken schoot in 2022 en na drie races met Charles Leclerc een voorsprong van 46 punten had opgebouwd op Verstappen. Verstappen en Red Bull zouden uiteindelijk op dominante wijze de titel veroveren in beide kampioenschappen, maar Ferrari had zeker niet de mindere auto. Het waren betrouwbaarheidsproblemen en strategische fouten die het historische team in 2022 een kans op de titel kostte. Problemen en fouten waar Red Bull geen last van had tijdens een seizoen waarin het meerdere records verbrak.

Tegenover Motorsport.com zegt Horner, teambaas van Red Bull, dat hij aan meerdere belangrijke momenten moet denken als hij het seizoen 2022 samenvat. "De inhaalrace in Hongarije komt meteen in me op en ook hoe hij na die gridstraf door het veld sneed in Spa. Daarna kwam de druk van het thuispubliek in Zandvoort." Toch springt er Ć©Ć©n moment volgens de Brit bovenuit. "Die dubbele zege in Imola was heel belangrijk. Natuurlijk voor onszelf na de tegenslagen aan het begin van het seizoen, maar het was volgens mij ook een mentale tik voor Ferrari in hun thuisrace."

Ondanks dat er in 2021 meer spanning was, was de titel in 2022 specialer volgens Horner. Vooral met de kennis van nu was het weekend in Japan erg speciaal. "Het was al een hele prestatie om de titel in Japan te pakken met nog vier races te gaan, maar met de kennis van nu zijn we daar extra dankbaar voor. De Grand Prix van Japan is immers de allerlaatste race die Dietrich Mateschitz op televisie heeft kunnen kijken. Dat maakt het extra speciaal." Mateschitz overleed tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten, een raceweekend waarin Red Bull het kampioenschap bij de constructeurs won.